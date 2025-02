Mit „Elden Ring Nightreign“ wagt From Software den Schritt in ein neues Genre: Battle Royale. Doch hier erwartet die Spieler keine einfache Kopie des Trends, sondern ein Erlebnis, das die Stärken des Originals in ein völlig neues Konzept überträgt. Der Veröffentlichungstermin am 30. Mai 2025 lässt die Spannung steigen, während erste Netzwerktests bereits Einblicke in die neue Welt gewähren. Mit epischen Schlachten, einer dynamischen Karte und bekannten sowie neuen Herausforderungen soll „Nightreign“ ein würdiges Spin-off des gefeierten Hauptspiels werden.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Eine From Software Welt, die sich ständig verändert

In „Nightreign“ kämpfen ein bis drei Spieler im Koop-Modus gegen eine wachsende Zahl an Feinden und Bossgegnern. Dabei schrumpft die Karte durch das Auftauchen der unheimlichen „Night’s Tide“, was taktisches Vorgehen immer wichtiger macht. Die bekannte, düstere Atmosphäre von Elden Ring bleibt dabei erhalten, doch das neue Element der Karte, die sich immer weiter zusammenzieht, sorgt für zusätzlichen Nervenkitzel. Die Kombination aus Erkundung, Kämpfen und strategischer Anpassung an die Gegebenheiten der Umgebung wird zur zentralen Herausforderung des Spiels.

Neben den klassischen Gegnern aus dem Hauptspiel wartet From Software mit neuen Feinden auf, die man speziell für „Nightreign“ entwickelt hat. An den Orten der Gnade können Spieler nicht nur ihre Charaktere aufleveln, sondern auch Relikte sichern, die dauerhaft bestehen bleiben und langfristige Vorteile bringen. Die acht spielbaren Figuren bieten dabei jeweils einzigartige Fähigkeiten und Ultimates, was die taktische Tiefe weiter erhöht.

Die Nacht gehört dem Nightlord

Der Höhepunkt jeder Runde von „Elden Ring Nightreign“ sind die drei Tag-Nacht-Zyklen. Jede Nacht wird von einem gefährlichen Bossgegner dominiert, der das Überleben der Spieler auf die Probe stellt. Doch der wahre Test erwartet die Spieler erst am Ende: die finale Konfrontation mit dem Nightlord, dem mächtigen Endgegner des Spiels.

Das Besondere: Während die Spielwelt mit bekannten Elementen vertraut erscheint, verleiht der Fokus auf Survival und Battle-Royale-Mechaniken dem Abenteuer eine erfrischende Dynamik. Ausrüstung, die man tagsüber findet, kann über das Schicksal in der Nacht entscheiden. Jede Wahl, jede Strategie könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten.