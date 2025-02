Seit jeher hat das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance die Spieler mit seiner authentischen Welt in den Bann gezogen. Die detailreiche Nachbildung des Böhmens des 15. Jahrhunderts bot bisher eine beeindruckende Kulisse für unzählige Abenteuer. Jetzt hat der Nachfolger, Kingdom Come Deliverance 2, nicht nur die Herzen der Fans erneut erobert, sondern steht vor einem entscheidenden Schritt in Richtung kreativer Freiheit: Der lang erwartete Mod-Support wurde angekündigt.

Diese Nachricht, die Warhorse Studios über Twitter verbreiteten, ließ die Community jubeln. Mods – kleine oder auch große Veränderungen und Ergänzungen, die Spieler selbst erstellen – versprechen, das Spiel in eine neue Dimension zu heben. „Böhmen wird noch aufregender“, hieß es in der Botschaft der Entwickler. Unterstrichen wurde diese Aussage mit einem humorvollen Bild: Hauptcharakter Heinrich reitet auf einem skurrilen pink-blau-gestreiften Zebra, in der Hand einen Fisch schwingend. Bereits dieser Vorgeschmack zeigt, welches Potenzial Mods bieten könnten.

Die Möglichkeiten scheinen nahezu unbegrenzt. Spieler könnten ihre eigenen Quests schreiben, neue Charaktere erschaffen oder völlig verrückte Waffen entwerfen. Sogar die beliebte „Thomas, die kleine Lokomotive“-Modifikation, die bereits zahlreiche andere Spiele erobert hat, könnte den Weg ins mittelalterliche Böhmen finden. Die Ankündigung verspricht eine Revolution für die Spielerfahrung und lässt die kreative Community bereits jetzt auf Hochtouren laufen.

Modding-Highlight nur für den PC – vorerst

Doch die Euphorie wird nicht überall gleichermaßen geteilt. Der Mod-Support beschränkt sich vorerst ausschließlich auf den PC. Die Ankündigung von „Steamworks“ als Basis für Mods bestätigt dies. Konsolenspieler müssen daher noch auf diese Funktion warten – falls sie überhaupt kommt. In der Vergangenheit gab es für ähnliche Titel auf Plattformen wie PlayStation und Xbox jedoch nur eingeschränkten Mod-Support, was die Hoffnungen dämpft.

Für PC-Spieler hingegen eröffnen sich aufregende Aussichten. Es wäre sogar denkbar, dass talentierte Fans alternative Enden für die Geschichte rund um Heinrich erschaffen. Ein Beispiel für die kreativen Möglichkeiten zeigt sich schon jetzt: Ein Fan mit einer dunklen kriminellen Karriere im Spiel entdeckte unlängst einen besonders brutalen Ausgang. Mit dem Modding-Tool könnte sich diese Storyline bald ins Unermessliche erweitern.