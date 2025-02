Die neueste State of Play von Sony brachte zahlreiche spannende Ankündigungen für PlayStation-Fans. Hier sind die wichtigsten Highlights und vor allem die Trailer des Events von gestern zusammengefasst.

Große Ankündigungen und neue Trailer

Capcom sorgte mit einem neuen Trailer für Monster Hunter Wilds für Aufsehen. Fans der Reihe dürfen sich auf die Rückkehr des beliebten Monsters Mizutsune freuen. Das Spiel erscheint am 28. Februar. Ebenfalls mit einem neuen Trailer dabei war Lost Soul Aside, für das Vorbestellungen ab dem 19. Februar möglich sind.

Ein weiteres Highlight war die Ankündigung von Metal Gear Solid: Snake Eater. Das Remake des legendären Spiels erscheint am 28. August und verspricht eine moderne Neuauflage des Klassikers. Ebenso wurde eine überarbeitete Version von Onimusha 2: Samurai’s Destiny vorgestellt, die am 23. Mai veröffentlicht wird.

Für Fans von Five Nights at Freddy’s wurde das neue Spiel Secret of the Mimic angekündigt. Es soll am 13. Juni erscheinen. Zudem zeigte Housemarque mit Saros einen cineastischen Trailer zu einem neuen Projekt, dessen Gameplay später im Jahr enthüllt wird.

Neue IPs und Überraschungen

Neben etablierten Reihen gab es auch frische Ideen. Hell Is Us, das am 4. September erscheint, beschäftigt sich mit den dunklen Seiten der menschlichen Psyche. The Midnight Walk, ein handgezeichnetes Dark-Fantasy-Abenteuer für PS5 und PS VR2, soll am 8. Mai veröffentlicht werden.

Ein weiteres interessantes Projekt ist Dreams of Another von PixelJunk. Das Spiel dreht das typische Shooter-Genre um, indem es sich auf das Aufbauen statt Zerstören konzentriert. Zudem wurde das atmosphärische Erkundungsspiel Blue Prince vorgestellt, in dem sich ein mysteriöses Herrenhaus ständig verändert.

Auch das Science-Fiction-Genre wurde bedient: Directive 8020 erzählt von einer außerirdischen Lebensform, die ein Raumschiff befällt. Das Spiel erscheint am 2. Oktober. Daneben wurde Mindseye enthüllt, das sich mit dem Konflikt zwischen KI und menschlicher Gier beschäftigt.

Einige bereits bekannte Spiele bekommen neue Inhalte. Dave the Diver erhält im April das „Ichibans Holiday“-DLC mit Yakuza-Elementen. Außerdem wurde bestätigt, dass Stellar Blade neue DLCs im Juni bekommt.

Für Sportfans kündigte Sony WWE 2K25 an, das am 14. März für PS4 und PS5 erscheint. Ebenfalls sportlich geht es mit Sonic Racing: CrossWorlds weiter, für das ein geschlossener Netzwerktest am 21. Februar startet.

Darüber hinaus wird das beliebte Days Gone mit einer Remastered-Version für PS5 am 25. April neu veröffentlicht. Auch Fans von Lies of P können sich freuen: Mit Lies of P: Overture wurde ein Prequel für PS4 und PS5 angekündigt.

PlayStation Plus Extra & Premium

Sony enthüllte zudem die neuen Spiele für PlayStation Plus Extra & Premium im Februar 2025. Zu den Highlights zählen Star Wars Jedi: Survivor und TopSpin 2K25 für PS4 und PS5 sowie das PS5-exklusive Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1. Premium-Nutzer erhalten außerdem Zugriff auf die Klassiker Patapon 3 und Dropship: United Peace Force.

Mit diesen Ankündigungen zeigt Sony einen vielversprechenden Ausblick auf das Spielejahr 2025. Ob große Blockbuster, kreative Indie-Titel oder Remakes beliebter Klassiker – für jeden Geschmack ist etwas dabei.