Das erfolgreiche Survival-Crafting-Spiel Abiotic Factor, das bereits auf Steam hohe Beliebtheit genießt, erscheint im Sommer 2025 für Xbox Series X|S und wird direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar sein. Das bedeutet, dass Abonnenten den Titel ab dem ersten Tag ohne zusätzliche Kosten spielen können.

Was ist Abiotic Factor?

Abiotic Factor ist ein Multiplayer-Survival-Spiel für 1 bis 6 Spieler, das eine Mischung aus wissenschaftlichem Wahnsinn, Chaos und kreativer Basisverteidigung bietet. Spieler schlüpfen in die Rolle von Wissenschaftlern, die in einer geheimen Forschungseinrichtung arbeiten, als plötzlich ein multidimensionaler Riss auftritt. Dieser Vorfall setzt gefährliche Kreaturen, militärische Truppen und fremdartige Anomalien frei, die das Labor in ein Schlachtfeld verwandeln.

Die Aufgabe der Spieler: Überleben, sich ausrüsten, die Umgebung erkunden und Wege finden, aus der Katastrophe zu entkommen.

Gameplay und Features

Abiotic Factor kombiniert klassische Survival-Mechaniken mit einem humorvollen und kreativen Ansatz. Hier sind einige der wichtigsten Features:

Quelle: abioticfactor.com | Deep Field Games

Basenbau & Verteidigung – Spieler können sich aus gesammelten Materialien Schutzräume errichten und Fallen platzieren, um sich gegen die Bedrohungen zu verteidigen.

Koop-Modus für bis zu 6 Spieler – Zusammen macht Überleben mehr Spaß! Spieler können ihre Rollen verteilen, um Ressourcen effizient zu nutzen.

Crafting & Forschung – Durch das Sammeln von Materialien und das Entwickeln neuer Technologien lassen sich Waffen, Werkzeuge und Ausrüstungen herstellen.

Paranormale Bedrohungen & Militärangriffe – Neben außerirdischen Wesen und Dimensionsexperimenten greifen auch militärische Spezialeinheiten an, die die Situation unter Kontrolle bringen wollen.

Plattformübergreifendes Crossplay – Xbox-Spieler können gemeinsam mit PC-Spielern überleben und sich der Gefahr stellen.

Erfolg auf Steam & Community-Liebling

Seit der Veröffentlichung im Early Access auf Steam konnte Abiotic Factor bereits eine „Überwältigend positive“ Bewertung mit fast 20.000 Rezensionen sammeln. Spieler loben vor allem die tiefgehenden Survival-Mechaniken, das unterhaltsame Multiplayer-Erlebnis und die interessante Mischung aus Sci-Fi, Horror und Humor.

Quelle: abioticfactor.com | Deep Field Games

Warum ist der Game Pass-Release spannend?

Dass Abiotic Factor direkt zum Start in den Xbox Game Pass kommt, ist eine großartige Nachricht für alle Abonnenten. Dadurch wird das Spiel für ein breites Publikum zugänglich, ohne dass es direkt gekauft werden muss. Zudem sorgt der Game Pass-Launch oft für eine größere Community, was besonders bei Multiplayer-Spielen wie Abiotic Factor ein großer Vorteil ist.

Wann und wo kann man Abiotic Factor spielen?

Release: Sommer 2025

Plattformen: Xbox Series X|S, PC (bereits via Steam Early Access spielbar)

Xbox Game Pass: Ja, ab Tag 1

Crossplay: Ja, plattformübergreifender Multiplayer zwischen Xbox und PC