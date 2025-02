Die Vorfreude auf neue Inhalte ist für viele Spieler ein entscheidender Antrieb, sich langfristig an ein Spiel zu binden. Gerade bei einem Titel wie Diablo 4, das durch seine düstere Atmosphäre und packenden Kämpfe besticht, sind Erweiterungen oft das Highlight eines Gaming-Jahres. Doch genau in diesem Punkt gibt es jetzt eine bittere Enttäuschung: Blizzard hat seine Pläne geändert und damit ein zentrales Versprechen gebrochen. Wer 2025 mit einer neuen Erweiterung gerechnet hat, wird sich nun gedulden müssen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Erweiterungspläne auf Eis – Warum Diablo 4-Fans warten müssen

Ursprünglich hatte Blizzard angekündigt, dass Diablo 4 jedes Jahr eine große Erweiterung erhalten soll. Dies war ein klares Bekenntnis zur langfristigen Unterstützung des Spiels. Die erste große Erweiterung, Vessel of Hatred, erschien im Oktober 2024 und schien diesen Plan zu bestätigen. Doch nun macht Blizzard einen Rückzieher: 2025 bleibt ohne ein neues Addon.

Die Nachricht kam überraschend und wurde fast beiläufig auf dem DICE Summit bekannt gegeben. Dort erwähnte Rod Fergusson, seines Zeichens Diablo-Chef, dass die zweite Erweiterung erst 2026 erscheinen wird. Eine offizielle Erklärung seitens Blizzard steht zwar noch aus, doch bereits jetzt stellt sich die Frage: Was steckt hinter dieser Verschiebung?

Wie verschiedene Brancheninsider berichten, gibt es mehrere Gründe für diesen Kurswechsel. Einer davon liegt in der Entwicklung von Vessel of Hatred selbst. Die Arbeiten daran dauerten länger als geplant, was dazu führte, dass der eigentlich angedachte Jahresrhythmus nicht eingehalten werden konnte. Statt zwölf Monaten benötigte das Team am Ende ganze 18 Monate, um das Addon fertigzustellen. Diese Verzögerung hat nun direkte Auswirkungen auf die Zukunft des Spiels.

Kein neues Addon, aber frische Inhalte – Wie geht es weiter?

Obwohl die zweite Erweiterung verschoben wurde, bedeutet das nicht, dass Diablo 4 2025 komplett stagnieren wird. Blizzard plant weiterhin regelmäßige Inhaltsupdates, die über das Jahr verteilt erscheinen sollen. Laut Fergusson arbeitet das Team bereits an einer umfangreichen Roadmap, die bald veröffentlicht wird. Diese soll detailliert aufzeigen, welche neuen Inhalte und saisonalen Events in den kommenden Monaten anstehen.

Spieler müssen sich also keine Sorgen machen, dass Diablo 4 vernachlässigt wird. Doch die Enttäuschung bleibt: Ein vollwertiges Addon mit neuen Gebieten, Gegnern und Story-Inhalten wird es erst 2026 geben. Wer also auf frische Abenteuer in Sanktuario gehofft hat, muss sich noch länger in Geduld üben.