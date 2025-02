Mit einem Paukenschlag meldet sich Warhorse Studios zurück und sorgt für Begeisterung in der Gaming-Welt. Kingdom Come: Deliverance 2, die lang erwartete Fortsetzung des Mittelalter-Rollenspiels, hat in weniger als zwei Wochen die Marke von zwei Millionen verkauften Exemplaren geknackt. Damit schreibt das tschechische Entwicklerstudio erneut Geschichte. Doch was macht den Erfolg des Spiels aus, und warum zieht es so viele Spieler in seinen Bann?

Ein Held kehrt zurück – und mit ihm eine packende Geschichte

Fans des ersten Teils dürfen sich freuen: Die Reise von Henry von Skalitz geht weiter. Der einstige Schmiedegeselle, der sich im Dienste von Sir Radzig Kobyla zum Ritter hocharbeitete, sieht sich erneut in die Wirren eines mittelalterlichen Konflikts verwickelt. Die Handlung spielt im Jahr 1403, einer Zeit politischer Umbrüche und kriegerischer Auseinandersetzungen in Böhmen.

Two million copies in under two weeks! A toast to you all for making #KCD2 a triumph! pic.twitter.com/nLXPkix2yu — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) February 17, 2025

An Henrys Seite steht diesmal wieder der charismatische Sir Hans Capon von Perkstein. Gemeinsam sollen sie ein scheinbar einfaches Schreiben an Otto von Bergow überbringen. Doch wie so oft in der Welt von Kingdom Come kommt alles anders als geplant. Eine plötzliche Wendung bringt Henry um alles, was er sich mühsam erarbeitet hat, und zwingt ihn, seine Stärken – sei es Kampf, List oder diplomatisches Geschick – erneut unter Beweis zu stellen. Die Entscheidungen des Spielers beeinflussen dabei nicht nur den Verlauf der Geschichte, sondern auch ihr dramatisches Ende.

Warum Kingdom Come: Deliverance 2 neue Maßstäbe setzt

Neben der dichten Story beeindruckt Kingdom Come: Deliverance 2 vor allem durch seine Detailverliebtheit. Die Entwickler haben die letzten Jahre genutzt, um Feedback der Fans einzuarbeiten und das Spiel auf ein neues Niveau zu heben. Verbessertes Kampfsystem, realistischere KI und eine atemberaubend authentische Welt machen das Rollenspiel zu einem der immersivsten Erlebnisse des Genres.

Auch Kritiker sind begeistert. TVPulse Magazine beschreibt das Spiel als „eines der ambitioniertesten und immersivsten Mittelalter-RPGs aller Zeiten“ und lobt die konsequente Weiterentwicklung der Reihe. Seit dem Release am 4. Februar 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S zeigt sich: Warhorse Studios hat nicht nur ein Sequel geschaffen, sondern ein Meisterwerk, das die Messlatte für das Genre neu definiert.