Herbst 2025 – das ist alles, was Rockstar uns offiziell zum Release von GTA 6 verraten hat. Klingt nach einer klaren Sache, oder? Nicht ganz! Denn wenn es um Rockstar Games geht, dann bedeutet ein Termin nie wirklich das, was er auf den ersten Blick verspricht. Jetzt gibt es jedoch einen neuen Hinweis, der das mögliche Erscheinungsdatum weiter eingrenzen könnte. Und ausgerechnet Borderlands 4 hat damit zu tun. Was genau steckt dahinter?

Wann und wo geht’s diesmal zur Sache?

Schon jetzt ist klar: GTA 6 wird uns nach Vice City zurückbringen – aber nicht so, wie wir es aus den 2000ern kennen. Die Map soll riesig sein, mit dynamischem Wetter, lebendigen NPCs und einer Story, die sich je nach unseren Entscheidungen verändert. Ein zweiter spielbarer Charakter ist ebenfalls bestätigt: Lucia, die erste weibliche Hauptfigur der Reihe.

Doch was genau erwartet uns in der Story? Rockstar hält sich bedeckt, aber Gerüchte sprechen von einem Bonnie-und-Clyde-inspirierten Duo, das sich durch die Unterwelt von Vice City kämpft. Klingt nach Chaos? Perfekt – genau das lieben wir an GTA!

Gameplay: Mehr als nur ein Upgrade?

Natürlich wird GTA 6 nicht einfach nur ein hübscheres GTA 5. Rockstar verspricht eine lebendigere Spielwelt mit noch klügeren NPCs, dynamischen Tagesabläufen und einer KI, die sich tatsächlich wie echte Menschen verhalten soll. Ja, das bedeutet: Passanten merken sich vielleicht, wenn du sie schon einmal überfahren hast. Ups.

Zudem soll die Physik-Engine überarbeitet werden – realistischere Schäden an Fahrzeugen, noch butterweichere Animationen und ein verbessertes Fahrverhalten sind quasi gesetzt. Und dann gibt es da noch Gerüchte über Online-Modi, die sich an „GTA Online“ anlehnen, aber mit völlig neuen Features überraschen sollen.

Borderlands 4 und der Release-Poker um GTA 6

Jetzt wird’s spannend: Borderlands 4 erscheint am 23. September 2025. Und da Take-Two, der Mutterkonzern von Rockstar, sicher keine zwei Blockbuster gleichzeitig ins Rennen schickt, könnte das bedeuten, dass GTA 6 erst frühestens Ende Oktober erscheint. Manche Insider tippen sogar auf den November, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen.

Was, wenn Rockstar das alles nochmal verschiebt? Nun, das ist nicht unwahrscheinlich – die letzten großen Rockstar-Games bekamen fast alle einen neuen Termin. Heißt also: 2026 ist nicht ausgeschlossen. Aber bis dahin haben wir ja noch GTA Online, Memes und wilde Spekulationen auf Discord, oder?