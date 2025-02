Ubisoft kann es einfach nicht verhindern: Noch bevor Assassin’s Creed Shadows offiziell erscheint, sind bereits erste Kopien des heiß erwarteten Action-Adventures aufgetaucht. Ein massiver Leak sorgt aktuell für Aufsehen in der Gaming-Community – und für Spoilergefahr! Aber was steckt dahinter?

Händler verkaufen Assassin’s Creed Shadows zu früh

Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass physische und digitale Versionen von Assassin’s Creed Shadows bereits im Umlauf sind – fast einen Monat vor dem offiziellen Release am 20. März. Besonders brisant: Laut dem bekannten „Assassin’s Creed“-YouTuber The Hidden One könnte ein Fehler im PlayStation Store dafür gesorgt haben, dass einige Spieler das Spiel schon jetzt herunterladen konnten. Zusätzlich gibt es Hinweise darauf, dass einige Händler das Spiel zu früh verkauft haben.

Die Folge? Erste Screenshots, Gameplay-Clips und Story-Details von Assassin’s Creed Shadows kursieren bereits auf Plattformen wie Reddit und Twitter. Wer sich also nicht spoilern lassen möchte, sollte in den kommenden Wochen besonders vorsichtig sein!

Wie geht Ubisoft mit den Leaks um?

Ubisoft hat sich bisher nicht offiziell zu den Leaks geäußert, doch eins ist klar: Das Unternehmen steht unter Zugzwang. Vergleichbare Vorfälle gab es bereits in der Vergangenheit – Assassin’s Creed Valhalla wurde beispielsweise ebenfalls frühzeitig geleakt. Doch die Situation bei Shadows ist besonders brisant, da sich der Titel bereits mehrfach wegen Entwicklungsproblemen verzögert hat.

Laut Insidern arbeitet Ubisoft nun daran, Urheberrechtsverletzungen zu melden und Leaks einzudämmen – ein fast unmögliches Unterfangen. Die Gaming-Community ist berüchtigt dafür, neue Informationen blitzschnell zu verbreiten. Wer also unvoreingenommen in die Welt von Assassin’s Creed Shadows eintauchen will, sollte sich von YouTube, Twitch & Co. fernhalten.