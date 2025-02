Diesen Freitag ist es soweit: Capcom entfesselt mit Monster Hunter Wilds das nächste Kapitel der legendären Jagdsaga! Die Erwartungen sind riesig, immerhin gilt Monster Hunter World als eines der besten Action-RPGs der letzten Jahre. Doch kann Wilds an diesen Erfolg anknüpfen? Wir haben uns die ersten Eindrücke der Community und der Tester angesehen und verraten dir, ob sich das Abenteuer lohnt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Eine lebendige Welt, die atmet und jagt

Das Setting von Monster Hunter Wilds fühlt sich lebendiger an als je zuvor. Die offene Welt beeindruckt mit nahtlosen Übergängen zwischen Biomen, in denen sich die Monster realistisch verhalten und aufeinander reagieren. Vergiss also altbekannte, starre Jagdgebiete – hier ist die Wildnis wirklich wild!

Besonders spannend: Die Jäger können in Monster Hunter Wilds direkt in der Welt bleiben, ohne nach jeder Mission in eine Hub-Stadt zurückkehren zu müssen. Dadurch entstehen flüssigere Jagdabläufe und eine tiefere Immersion. Erste Tester loben zudem die visuelle Pracht des Spiels, auch wenn die Technik auf manchen Plattformen noch holpert.

Gameplay: Die Jagd wird persönlicher und flexibler

Die Jagdmechaniken wurden weiter verfeinert: Neue Waffenoptionen, ein zweiter Waffenplatz für schnellen Wechsel und verbesserte Bewegungsabläufe machen das Gameplay dynamischer. Ob Solo oder im Koop mit bis zu vier Spielern – die Monsterkämpfe sind wieder das absolute Highlight.

Auch an die Zugänglichkeit wurde gedacht: Monster Hunter Wilds bietet eine sanftere Lernkurve für Neulinge, ohne dass Veteranen sich unterfordert fühlen. Die Balance aus Herausforderung und Belohnung scheint diesmal besonders gelungen.

Seit der Ankündigung von Monster Hunter Wilds ist die Spannung riesig. Capcom setzt hier auf die Erfolgsformel von World, kombiniert mit den besten Elementen aus Rise. Mit ersten Wertungen um die 90 Punkte auf Metacritic deutet sich an, dass der Plan aufgeht. Dennoch gibt es Kritik an technischen Schwächen – die Framerate könnte stabiler sein, und kleinere Bugs trüben das Gesamtbild.

Ein Pflichtkauf für Jäger?

Alles in allem scheint Monster Hunter Wilds die Serie in die richtige Richtung zu lenken: Eine dichte, organische Welt, verfeinerte Mechaniken und spannende Monsterjagden sprechen für sich. Bleibt zu hoffen, dass Capcom die technischen Schwächen mit Patches ausbügelt.

Hier könnt ihr das Game vorbestellen!

Weitere Infos zu Monster Hunter Wilds erwarten dich hier.