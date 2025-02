Seit Monaten spekulieren Fans über eine mögliche Verfilmung von Elden Ring. Doch nun gibt es neue Aussagen, die Licht ins Dunkel bringen – und eine überraschende Wendung offenbaren. Denn ausgerechnet der Mann hinter der Geschichte könnte kaum daran beteiligt sein.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Gerüchteküche brodelt: Was steckt wirklich dahinter

Bereits seit 2024 kursieren erste Hinweise darauf, dass Elden Ring den Sprung auf die große Leinwand schaffen könnte. Besonders auffällig: George R. R. Martin, der an der Lore des Spiels mitgewirkt hat, dementierte eine Verfilmung auffällig vage. Nun gibt es neue Aussagen – und sie sorgen für Aufsehen.

Spiel-Director Hidetaka Miyazaki zeigte sich in der Vergangenheit offen für eine Adaption, betonte aber, dass es dazu den richtigen Partner brauche. Nun spricht Martin selbst über den aktuellen Stand der Dinge. In einem Interview mit IGN verrät er, dass es tatsächlich Gespräche über eine Verfilmung gibt. Eine offizielle Bestätigung bleibt jedoch aus.

Doch während sich die Spekulationen verdichten, gibt es eine unerwartete Einschränkung: Martin selbst wird wohl kaum eine große Rolle in der Produktion spielen. Er sei mit seinem neuen Buch „Winds of Winter“ ohnehin massiv im Verzug – und genau das könnte verhindern, dass er sich aktiv in das Filmprojekt einbringt.

Filmpläne ohne den Kopf hinter der Story?

Dass George R. R. Martin nicht intensiv an der Verfilmung mitarbeiten kann, dürfte für viele eine Überraschung sein. Schließlich war er eine treibende Kraft hinter der düsteren Mythologie von Elden Ring. Doch seine Prioritäten liegen derzeit anderswo: Seit Jahren warten Fans auf den nächsten Band seiner „A Song of Ice and Fire“-Reihe. Das Buch sollte längst erschienen sein, doch die Arbeit daran zieht sich weiter hin.

Während Martin sich also auf seine schriftstellerischen Verpflichtungen konzentriert, nimmt Elden Ring selbst eine andere Richtung. Nach dem erfolgreichen DLC „Shadow of the Erdtree“ steht mit „Nightreign“ bereits das nächste Spin-off in den Startlöchern. Hier geht es um ein rundenbasiertes Koop-Abenteuer, das den düsteren Stil des Hauptspiels beibehält.

Ob und wann ein Elden-Ring-Film Realität wird, bleibt ungewiss. Doch eines ist klar: Ohne Martins tiefgehenden Einfluss könnte sich die Adaption stark von dem unterscheiden, was Fans sich erhoffen.