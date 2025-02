Das Steam Next Fest ist zurück und bringt Gamer ins Schwitzen. Tausende kostenlose Demos warten darauf, ausprobiert zu werden – darunter einige echte Highlights. Doch welche lohnen sich wirklich? Wir haben die spannendsten Titel für euch herausgepickt und verraten, warum ihr das Event nicht verpassen solltet.

Ein Paradies für Gamer: Über 2.000 Spiele kostenlos testen

Valve hat das erste Steam Next Fest des Jahres gestartet und öffnet damit die Türen zu einer gigantischen Auswahl an kostenlosen Spiele-Demos. Über 2.000 Titel stehen bereit – von Indie-Perlen bis zu kommenden Blockbustern. Wer sich einen Überblick verschaffen will, kann entweder direkt in die Steam-Bibliothek eintauchen oder sich vom offiziellen Highlight-Trailer inspirieren lassen.

Besonders spannend ist die Mischung der verfügbaren Spiele. Während Mecha BREAK mit actiongeladenen Mech-Kämpfen punktet, entführt euch Dune: Awakening in die raue Welt des Wüstenplaneten. Doch auch kleine, kreative Titel wie Squirreled Away, in dem ihr als quirliges Eichhörnchen auf Beutezug geht, oder das künstlerisch beeindruckende Koira sorgen für Begeisterung.

Wer Lust hat, sich selbst durch die unzähligen Titel zu klicken, kann dies in der Übersicht auf Steam tun. Doch falls euch die Zeit fehlt, jeden einzelnen Titel durchzuprobieren, haben wir eine handverlesene Auswahl an Must-Play-Demos zusammengestellt.

Diese Highlights dürft ihr nicht verpassen

Das Steam Next Fest hat für jeden Geschmack etwas im Angebot. Strategie-Fans sollten sich das packende Tempest Rising nicht entgehen lassen, während Freunde von Roguelike-Spielen mit An Amazing Wizard auf ihre Kosten kommen. Wer es ruhiger mag, könnte in Solarpunk eine entspannte Zukunftsvision entdecken. Und wer lieber Chaos stiftet, wird mit Killer Bean sicher seinen Spaß haben.

Hier sind einige der spannendsten Demos des Events:

Mudborne – Geheimnisvolles Abenteuer mit düsterer Atmosphäre

– Geheimnisvolles Abenteuer mit düsterer Atmosphäre Mecha BREAK – Spektakuläre Mech-Kämpfe mit explosiver Action

– Spektakuläre Mech-Kämpfe mit explosiver Action Dune: Awakening – Survival-MMO im legendären Sci-Fi-Universum

– Survival-MMO im legendären Sci-Fi-Universum Tempest Rising – Klassisches Echtzeit-Strategiespiel mit moderner Grafik

– Klassisches Echtzeit-Strategiespiel mit moderner Grafik Squirreled Away – Niedliches Puzzle-Abenteuer mit Eichhörnchen-Protagonist

– Niedliches Puzzle-Abenteuer mit Eichhörnchen-Protagonist Koira – Künstlerisch beeindruckendes Story-Spiel

– Künstlerisch beeindruckendes Story-Spiel Into the Dead: Our Darkest Days – Spannendes Survival-Spiel mit Zombies

– Spannendes Survival-Spiel mit Zombies Rusty Rabbit – Charmanter Platformer mit witziger Story

Falls in dieser Liste noch nichts für euch dabei ist, lohnt es sich dennoch, das Event genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich bietet Steam dieses kostenlose Spiele-Festival nur wenige Male im Jahr an. Wer also neugierig ist, welche Gaming-Perlen bald erscheinen, sollte sich jetzt durch die Demos testen – denn das nächste Event lässt noch einige Monate auf sich warten. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um neue Favoriten zu entdecken!