Warzone-Fans aufgepasst: Verdansk feiert 2025 endlich sein Comeback! Doch wer sich auf die beste Version der ikonischen Map freut, könnte eine Überraschung erleben. Laut aktuellen Leaks soll nicht Verdansk ’84, sondern die allererste Version von 2020 zurückkehren – mit einigen unerwarteten Einschränkungen. Was bedeutet das für das Gameplay? Und was hat es mit den umstrittenen Wiedereinstiegs-Drohnen auf sich? Hier erfährst du alle wichtigen Infos!

Seit ihrem Verschwinden Ende 2021 fordern Warzone-Spieler unermüdlich die Rückkehr von Verdansk. Nun ist es so weit: In Season 3 von Warzone und dem kommenden Call of Duty: Black Ops 6 soll die legendäre Karte wieder spielbar sein. Doch laut Leaks von TheGhostofHope handelt es sich nicht um Verdansk ’84, sondern um die allererste Version aus dem Jahr 2020.

