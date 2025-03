Der Tag des Untergangs kommt näher, doch diesmal in rasanter 2D-Action! Am 5. September 2025 erscheint Terminator 2D: No Fate, ein offiziell lizenziertes Side-Scrolling-Actionspiel von Reef Entertainment und Bitmap Bureau. Fans von klassischen Arcade-Games, Pixel-Art und dem Kultfilm „Terminator 2: Judgment Day“ erwartet ein adrenalingeladenes Abenteuer mit authentischer Retro-Ästhetik. Doch das ist noch lange nicht alles …

Die Story: Zwischen Vergangenheit und Zukunft

In Terminator 2D: No Fate übernimmst du die Kontrolle über Sarah Connor, John Connor und den T-800, um Skynets finstere Pläne zu durchkreuzen. Die Story kombiniert bekannte Film-Momente mit brandneuen Missionen und bietet mehrere Enden.

Während Sarah und der T-800 in der Gegenwart gegen den T-1000 kämpfen und den Tag des Jüngsten Gerichts verhindern wollen, kämpft John Connor in Zukunftsmissionen an vorderster Front gegen Skynets Armee. Die Mischung aus filmgetreuen Szenen und neuen Herausforderungen macht das Spiel zu einer echten Liebeserklärung an das Terminator-Universum.

Arcade-Action vom Feinsten

Bitmap Bureau ist bekannt für seine präzise Steuerung und knackigen Retro-Games – und auch hier liefert das Studio ab. Terminator 2D: No Fate bringt detaillierte Pixel-Grafik, actiongeladenes Gameplay und ein Gameplay-Gefühl, das an Klassiker wie Contra und Metal Slug erinnert.

Drei spielbare Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten: T-800 : langsam, aber widerstandsfähig mit schwerer Bewaffnung Sarah Connor : agil und tödlich im Nahkampf John Connor : spezialisiert auf taktische Kämpfe in der Zukunft

Intensive Boss-Kämpfe , darunter der gefürchtete T-1000

, darunter der gefürchtete Mehrere Spielmodi : Story-, Arcade-, Endlos- und Boss-Rush-Modus

: Story-, Arcade-, Endlos- und Boss-Rush-Modus Dynamische Level , inspiriert von den besten Momenten des Films

, inspiriert von den besten Momenten des Films Authentischer Soundtrack, basierend auf dem ikonischen „Terminator 2“-Score

Ein Muss für Retro-Fans und Terminator-Liebhaber

Entwickelt von Bitmap Bureau, den Machern von Xeno Crisis, verfolgt Terminator 2D: No Fate einen klaren Kurs: eine moderne Hommage an klassische 90er-Jahre-Arcade-Spiele.

Das Studio hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Film authentisch in ein Side-Scrolling-Action-Erlebnis zu verwandeln – mit flüssigen Animationen, riesigen Sprites und ikonischen Momenten wie Arnies legendärer Bar-Szene oder der nervenaufreibenden Verfolgungsjagd mit dem Truck.

Die Community ist begeistert – und das zu Recht! Mit den physischen Collector’s Editions, die exklusive Extras wie Steelbooks, Poster und ein Artbook enthalten, ist auch für Sammler gesorgt.

Fazit: No Fate But What We Make!

Mit Terminator 2D: No Fate erwartet uns ein nostalgischer, aber moderner Arcade-Kracher, der den Geist von „Terminator 2: Judgment Day“ perfekt einfängt. Bitmap Bureau kombiniert atemberaubende Pixelgrafik mit rasanter Action und sorgt damit für ein Spielerlebnis, das sowohl Fans der 90er als auch Neulinge begeistern dürfte.

Wirst du Skynet aufhalten oder untergehen? Entscheide selbst – ab dem 5. September!