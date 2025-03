Die Welt nach einer Katastrophe – oft nur ein fiktives Szenario, doch in Atomfall wird es erschreckend greifbar. Das neue Survival-Abenteuer von Rebellion Developments entführt die Spieler in eine düstere Parallelversion Englands, das nach einem nuklearen Zwischenfall unter Quarantäne steht. Was genau passiert ist, bleibt lange unklar. Was jedoch sofort auffällt: Die Isolation hat diese Welt verändert.

Anfangs wirkt alles chaotisch, beinahe unkontrollierbar. Wer man ist, warum man hier ist und was das Ziel der Reise sein soll, bleibt nebulös. Der Spieler wird mitten in eine von Misstrauen und Gefahr geprägte Zone geworfen, ohne einen klaren roten Faden. Hinweise, die sich in Form von Notizzetteln oder geheimen Dokumenten verstecken, sind die einzigen Orientierungspunkte. Wer aufmerksam sucht, kann langsam das Puzzle zusammensetzen – oder sich direkt in das Herz des Mysteriums stürzen.

Die Quarantänezone: Mehr als nur ein Spielplatz der Gefahr

Innerhalb der seit fünf Jahren abgeschotteten Zone haben sich unterschiedliche Fraktionen gebildet. Manche kämpfen ums Überleben, andere haben sich mit dem Chaos arrangiert. Sektenartige Gruppierungen, misstrauische Überlebende und bewaffnete Wachen machen es schwer, Freund von Feind zu unterscheiden. Auch die Natur trägt Spuren der Katastrophe – mutierte Kreaturen, von der Strahlung gezeichnet, lauern im Schatten und machen jede Begegnung unberechenbar.

Das Gameplay belohnt taktisches Vorgehen. Offene Konfrontationen enden schnell tödlich, denn Munition ist knapp und selbst einfache Feuerwaffen können versagen. Stattdessen bietet sich Stealth als Alternative an – durch hohes Gras schleichen, Gegner lautlos ausschalten oder Fallen clever umgehen. Wer die Umgebung erkundet, kann zudem nützliche Ressourcen finden, die für improvisierte Werkzeuge oder Heilmittel genutzt werden können. Doch auch hier lauern Gefahren: Versteckte Fallen, elektrische Zäune und unbekannte Substanzen machen jede Entscheidung zu einem potenziellen Risiko.

Das große Unbekannte: Wer die Wahrheit will, muss suchen

Während die Welt von Atomfall viele Fragen aufwirft, liegt es am Spieler, die Antworten zu finden. Die zentrale Bedrohung – ein unheilvoller Wirbel, der sich am Horizont auftut – scheint der Schlüssel zu sein. Doch der Weg dorthin ist ebenso rätselhaft wie die Ereignisse, die diese Zone erschaffen haben. Welche Wahrheit verbirgt sich hinter den Mauern der Quarantäne? Und welche Konsequenzen hat es, wenn man sie kennt? Die Antworten darauf erwarten diejenigen, die mutig genug sind, das Mysterium von Atomfall zu entschlüsseln.