Am 26. Juni ist es soweit: Death Stranding 2: On the Beach erscheint exklusiv für die PlayStation 5. Hideo Kojima kehrt mit seiner unverwechselbaren Erzählweise zurück und verspricht eine noch tiefgründigere, emotionalere und visuell beeindruckendere Reise. Nach dem bahnbrechenden Erfolg des ersten Teils sind die Erwartungen enorm – und der neue, zehn Minuten lange Trailer hat bereits für zahlreiche Spekulationen gesorgt. Wird Death Stranding 2 die Gaming-Welt erneut revolutionieren? Hier erfährst du alles, was du wissen musst!

Story & Setting: Eine Welt im Wandel

Die Geschichte von Death Stranding 2 setzt elf Monate nach der Gründung der United Cities of America an. Während Sam Porter Bridges im ersten Teil die Menschheit durch seine Liefermissionen wieder verband, hat sich die Welt seitdem drastisch verändert. Automatisierte Systeme übernehmen zunehmend die Arbeit der Kuriere, und eine mysteriöse neue Fraktion scheint das Gleichgewicht der Welt zu bedrohen.

Besonders spannend ist das Konzept der Strände, die nun voller Server sind – eine surreale Vorstellung, die das Spiel mit dystopischen Sci-Fi-Elementen weiter vertieft. Sam, Fragile und Higgs kehren zurück, aber es gibt auch neue Charaktere wie Tomorrow, Rainy und Tarman. Vor allem eine Figur namens Neil sorgt für Aufsehen: Fans spekulieren bereits, ob er eine Verbindung zu Cliff Unger oder sogar Solid Snake aus der Metal Gear-Reihe haben könnte.

Gameplay & Features: Mehr als nur Pakete ausliefern

Während das ursprüngliche Death Stranding für sein einzigartiges Gameplay zwischen meditativer Zustellung und nervenaufreibender Gefahr bekannt war, erweitert der zweite Teil dieses Konzept erheblich. Das Kernprinzip bleibt zwar bestehen, doch mit neuen Mechaniken, dynamischem Wetter und zusätzlichen Survival-Elementen scheint Death Stranding 2 abwechslungsreicher als je zuvor.

Der Trailer zeigt spektakuläre Roboter und gigantische Kreaturen, darunter den beeindruckenden „Magellan-Menschen“. Auch Fahrzeuge spielen eine größere Rolle – möglicherweise kannst du diesmal größere Strecken schneller zurücklegen. Ob sich das Kampfsystem ebenso stark verändert wie die Welt selbst? Kojima hält sich diesbezüglich noch bedeckt, aber erste Szenen deuten auf mehr direkte Konfrontationen hin.

Kojima hebt das Storytelling auf ein neues Level

Hideo Kojima ist bekannt für seine filmischen Erzählweisen, und „Death Stranding 2“ scheint in dieser Hinsicht noch eine Stufe weiterzugehen. Die hochkarätige Besetzung mit Norman Reedus, Léa Seydoux und Troy Baker verspricht nicht nur starke Performances, sondern auch emotionale Tiefe.

Interessanterweise wurde die Story während der COVID-19-Pandemie überarbeitet, um aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen aufzugreifen. Kojima setzt also erneut auf eine tiefere Meta-Ebene, die das Spiel nicht nur zu einem Erlebnis, sondern auch zu einer Reflexion über unsere eigene Welt macht. Die Fans sind gespannt – und die Erwartungen sind gigantisch.

Editionen, Vorbestellungen & Collector’s Edition

Ab dem 17. März kannst du Death Stranding 2 in drei verschiedenen Editionen vorbestellen:

Standard Edition – 79,99 €

– 79,99 € Digital Deluxe Edition – 89,99 € (inkl. 48 Stunden Early Access und Bonus-Items)

– 89,99 € (inkl. 48 Stunden Early Access und Bonus-Items) Collector’s Edition – 249,99 € (inkl. 15-Zoll-Statue des Magellan-Menschen, Dollman-Figur, Kunstkarten und mehr)

Alle Vorbesteller erhalten exklusive Ingame-Items, darunter ein Quokka-Hologramm und spezielle Skelett-Designs. Wer sich für die Collector’s Edition entscheidet, bekommt sogar zwei Tage früher Zugriff auf das Spiel!

Mit Death Stranding 2: On the Beach erwartet uns ein weiteres einzigartiges Kojima-Werk, das erneut mit Konventionen bricht. Die erweiterte Spielwelt, neue Charaktere und die tiefgehende Story lassen auf ein unvergessliches Erlebnis hoffen. Wird es wieder polarisieren? Höchstwahrscheinlich. Doch genau das macht Kojimas Spiele so besonders.