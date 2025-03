Seit der offiziellen Ankündigung auf den Game Awards 2024 brodelten die Spekulationen, nun ist es offiziell: Ciri wird die neue Hauptfigur in The Witcher 4. Die Wahl von CD Projekt sorgt für Aufsehen, denn sie bringt nicht nur eine frische Erzählperspektive mit sich, sondern auch ein verändertes Gameplay. Während Geralt mit seiner kraftvollen und kalkulierten Kampfweise beeindruckte, wird Ciri mit ihrer Wendigkeit und Schnelligkeit eine ganz neue Dynamik ins Spiel bringen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Entwickler betonen, dass Ciri nicht bloß eine Neuauflage ihres Vorgängers ist, sondern einen eigenen Kampfstil mitbringt. Bereits im ersten Trailer ließ sich erahnen, dass ihre Bewegungen geschmeidiger und akrobatischer ausfallen. CD Projekt beschreibt sie als eine Kämpferin, die ihre Gegner mit schnellen, präzisen Angriffen ausmanövriert, statt auf pure Kraft zu setzen. Ein klarer Kontrast zu Geralt, dessen Kampfstil oft durch seine physische Statur und schwere Rüstung geprägt war.

The Witcher 4: Ciri bringt neues Kampfsystem und mehr Agilität

Besonders ein Detail aus dem Enthüllungstrailer sorgte für Diskussionen: Ciri vollführt einen eleganten Salto nach einem Angriff – eine Bewegung, die Geralt nie gezeigt hat. Laut CD Projekt ist das ein bewusster Hinweis darauf, dass sich die Kampfmechanik erheblich ändern wird. Sebastian Kalemba, Game Director des Projekts, erklärte, dass Ciris Erziehung in Kaer Morhen sowie ihre einzigartige Herkunft eine große Rolle für ihr Kampfstil spielen. Sie sei schneller, flexibler und könne sich mit gezielten Hieben einen Vorteil verschaffen.

Ein weiteres spannendes Element ist ihre Teleportationsfähigkeit, die bereits in The Witcher 3 angedeutet wurde. Diese könnte nun eine noch zentralere Rolle im Kampf einnehmen, um Gegner zu überlisten und blitzschnelle Manöver auszuführen. Fans dürfen sich also auf ein rasanteres Kampfsystem freuen, das mehr auf Tempo und Taktik setzt als je zuvor.

Ob diese Neuerungen das typische Witcher-Gefühl bewahren oder die Reihe in eine neue Richtung lenken, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: The Witcher 4 wird vieles anders machen – und genau das könnte es so spannend machen.