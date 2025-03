Die Welt von Age of Empires IV steht vor einer spannenden Erweiterung, die sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger begeistern wird. Das kommende DLC „Knights of Cross and Rose“ bringt frische Herausforderungen und tiefere strategische Möglichkeiten. Wer sich nach epischen Belagerungen, taktischen Manövern und historischen Auseinandersetzungen sehnt, kann sich auf eine besonders detailreiche Spielerfahrung freuen.

Neue Fraktionen, neue Strategien

Mit „Knights of Cross and Rose“ betreten zwei neue Zivilisationen das Schlachtfeld: die disziplinierten Knights Templar und das durchdacht agierende House of Lancaster. Beide Fraktionen bieten nicht nur einzigartige Kampfeinheiten, sondern auch frische Spielmechaniken, die das strategische Potenzial des Spiels erweitern. Die Tempelritter stehen für unerschütterliche Kampfkraft und religiöse Motivation, während das Haus Lancaster mit diplomatischen Fähigkeiten und ausgeklügelten militärischen Taktiken punktet.

Zusätzlich fügt das DLC zehn neue Karten hinzu, die von zerklüfteten Schluchten bis zu weiten Ebenen reichen. Diese bieten nicht nur visuelle Vielfalt, sondern auch neue taktische Herausforderungen. Ob enge Pässe, die Verteidigungsstrategien erfordern, oder offene Flächen für großangelegte Angriffe – jede Umgebung fordert unterschiedliche Herangehensweisen.

Historische Gefechte neu erleben

Eine der aufregendsten Neuerungen ist der Spielmodus „Historische Schlachten“. Spieler können hier legendäre Konflikte nacherleben und ihre taktischen Fähigkeiten unter realistischen Bedingungen auf die Probe stellen. Jedes Szenario basiert auf tatsächlichen Ereignissen und stellt die Spieler vor die Herausforderung, Geschichte aus einer strategischen Perspektive zu erleben.

Neben dem Einzelspielererlebnis sorgt das DLC auch im Mehrspieler-Modus für frischen Wind. Neue Szenarien, unterschiedliche Fraktionsstile und dynamische Karten eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für intensive Matches. „Knights of Cross and Rose“ verspricht somit nicht nur mehr Inhalt, sondern auch tiefere, langfristige Motivation für alle, die sich in die Welt von Age of Empires IV stürzen. Im Frühling 2025 soll es schon so weit sein und Age of Empires 4 Knights of Cross and Rose erscheinen.