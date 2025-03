Seit Jahrzehnten gilt The Legend of Zelda: Ocarina of Time als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Doch was passiert, wenn ein Klassiker in ein modernes Gewand gehüllt wird? Genau das zeigt ein ambitioniertes Fan-Projekt, das die ikonische Spielwelt mit der Unreal Engine 5 in beeindruckender Grafik erstrahlen lässt.

Eine Vision, die zur Realität wird

Bereits seit 2015 arbeitet der YouTuber CryZENx mit unermüdlichem Einsatz daran, das legendäre Nintendo-64-Abenteuer in einer zeitgemäßen Optik neu zu erschaffen. Anfangs setzte er auf die Unreal Engine 4, doch mittlerweile nutzt er die neuste Version der Engine, um atemberaubende Landschaften und detailreiche Umgebungen zu erschaffen. Die Fortschritte teilt er regelmäßig mit der Community, die seine Arbeit mit Begeisterung verfolgt.

Jetzt gibt es für Fans einen besonderen Grund zur Freude: Ein Abschnitt des Spiels, der Zora-Fluss, steht kostenlos als spielbare Tech-Demo für den PC zur Verfügung. Monatelange Arbeit stecken in dieser Umgebung, die mit realistischen Wassereffekten, detailgetreuen Texturen und einer dynamischen Beleuchtung beeindruckt. Wer in die nostalgische Welt eintauchen möchte, kann den Download über einen bereitgestellten Link abrufen.

Ein Traum, der vielleicht nie vollendet wird?

Neben dem Zora-Fluss hat CryZENx bereits weitere Level aus Ocarina of Time in neuer Optik nachgebaut, darunter die düstere Dodongo-Höhle oder den idyllischen Kokiri-Wald. Die spielbaren Demos lassen Fans träumen – doch ob das gesamte Spiel jemals in dieser Qualität erlebbar sein wird, bleibt ungewiss.

Offiziell betont der Entwickler, dass keine vollständige Version ohne die Zustimmung von Nintendo entstehen wird. Dennoch lässt die Begeisterung der Community nicht nach. Viele Fans äußern in den Kommentaren ihre Hoffnung, das gesamte Abenteuer eines Tages in dieser Pracht erleben zu dürfen. Ob Nintendo auf das Projekt aufmerksam wird und es womöglich sogar unterstützt, bleibt abzuwarten. Bis dahin dürfen sich Spieler zumindest über einzelne Einblicke in eine visionäre Neuinterpretation eines zeitlosen Klassikers freuen.