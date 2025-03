Was haben The Last of Us, Ghost of Tsushima und God of War gemeinsam? Klar, sie sind Meisterwerke der Videospielkunst – doch sie begeistern nicht nur mit packendem Gameplay und tiefgehenden Geschichten, sondern auch mit unvergesslichen Soundtracks. Jetzt hebt PlayStation seine ikonische Musik auf eine neue Stufe: Mit PlayStation: The Concert erwartet dich eine epische Tour durch Europa, bei der legendäre Games musikalisch zum Leben erweckt werden. Und das Beste? Deutschland ist mit sechs Stopps mittendrin!

Eine Reise durch die Welten von PlayStation

Stell dir vor, du sitzt in einer großen Konzerthalle, die Lichter dimmen sich, ein Orchester setzt ein – und plötzlich bist du mitten im apokalyptischen Amerika von The Last of Us, in den weiten Steppen von Horizon oder auf den gefährlichen Inseln von Ghost of Tsushima. PlayStation: The Concert bringt die Musik der bekanntesten PlayStation-Titel in einer bombastischen Live-Show auf die Bühne. Begleitet von beeindruckenden Videoeffekten kannst du deine liebsten Gaming-Momente noch einmal erleben – aber diesmal auf eine ganz neue Art.

Diese Tracks erwarten dich

Die Setlist liest sich wie ein Best-of der PlayStation-Geschichte. Bestätigt sind bisher:

The Last of Us (Gustavo Santaolalla)

(Gustavo Santaolalla) Horizon (Joris De Man)

(Joris De Man) Ghost of Tsushima (Ilan Eshkeri)

(Ilan Eshkeri) God of War (Bear McCreary)

Jeder dieser Soundtracks hat die Spiele, aus denen sie stammen, auf seine eigene Weise geprägt – und nun bekommst du die Chance, sie in einer orchestralen Inszenierung neu zu entdecken.

Falls du dir dieses Event nicht entgehen lassen willst, solltest du dir die folgenden Termine vormerken:

01. Mai – Frankfurt (Festhalle)

04. Mai – Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

06. Mai – Berlin (Uber Arena)

07. Mai – Hamburg (Barclays Arena)

08. Mai – Düsseldorf (PSD Bank Dome)

18. Mai – München (Olympiahalle)

Die Tickets gibt es ab 58 Euro, je nach Veranstaltungsort. Zudem gibt es ein optionales VIP-Upgrade, das dir frühen Zugang zur Halle, exklusive Merchandise-Artikel und weitere Vorteile sichert.

Egal, ob du seit der ersten PlayStation dabei bist oder erst mit der PS5 eingestiegen bist – dieses Konzert verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle, die Gaming-Musik lieben. Also, worauf wartest du? Schnapp dir deine Tickets und tauche ein in die klangvolle Welt von PlayStation: The Concert!