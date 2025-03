Am 28. März 2025 beginnt eine neue Ära für Fans von Lebenssimulationen: inZOI startet in den Early Access und bringt eine Mischung aus Open World, realistischer Grafik und innovativen KI-Mechaniken mit sich. Während Die Sims 5 noch in weiter Ferne liegt und „Life by You“ eingestellt wurde, könnte inZOI die langersehnte Alternative für virtuelle Weltenbauer sein. Doch was macht das Spiel so besonders? Und kann es wirklich mit dem Genre-Klassiker mithalten?

Von der Kleinstadt zum KI-gesteuerten Metaverse?

In inZOI erschaffst du nicht einfach nur eine Spielfigur – du baust dein eigenes Leben. Mit einem umfangreichen Charakter-Editor, der sogar KI-generierte Kleidungstexturen unterstützt, gestaltest du deinen Zoi bis ins kleinste Detail. Statt geskripteter NPCs sollen „Smart Zois“ mit Nvidia-gestützter KI eigenständig agieren, sich an Interaktionen erinnern und ihre Umwelt realistisch wahrnehmen. Das bedeutet: Beziehungen entwickeln sich dynamisch, deine Karriere beeinflusst dein soziales Umfeld, und selbst Alltagssituationen können unvorhersehbare Wendungen nehmen.

Gameplay: Mehr Freiheit als je zuvor?

Vergiss Ladebildschirme – inZOI setzt auf eine nahtlose Open World, in der du dich frei bewegen kannst. Statt einfach zur Arbeit zu „verschwinden“, steuerst du deinen Zoi aktiv durch den Joballtag. Du kannst sogar Fahrzeuge nutzen, um die Stadt zu erkunden, was einen Hauch von GTA in die Lebenssimulation bringt. Dank Unreal Engine 5 sieht das Spiel dabei beeindruckend realistisch aus, setzt aber auch leistungsfähige Hardware voraus.

Erwartungen: Hoffnungsträger oder zu ambitioniert?

Hinter inZOI steckt das Entwicklerstudio Krafton, bekannt für PUBG. Die Erwartungen sind hoch, vor allem weil es kaum Alternativen zu Die Sims gibt. Doch mit neuen Features wie „Smart Zois“ und einer echten Open World dürfte inZOI frischen Wind ins Genre bringen.

Ob inZOI wirklich zur ernsthaften Konkurrenz für Die Sims wird, bleibt abzuwarten. Doch mit Open World, realistischer Grafik und dynamischer KI verspricht das Spiel eine neue Dimension der Lebenssimulation. Wird es den Hype wert sein? Was denkst du – ist inZOI die Zukunft oder nur ein weiterer Versuch?