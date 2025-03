Helldivers 2 gehört zu den größten Überraschungshits der letzten Jahre. Explosive Koop-Action, epische Alien-Schlachten und ein gnadenloses Friendly-Fire-System haben das Spiel zum schnellstverkauften PlayStation-Titel aller Zeiten gemacht. Doch jetzt erwartet dich eine ganz neue Herausforderung – eine, die du so wohl nicht kommen gesehen hast.

Die Entwickler von Arrowhead Studios haben eine aufregende Ankündigung gemacht: Helldivers 2 wird auf ein völlig neues Schlachtfeld verlegt. Dabei bleibt es taktisch, chaotisch und fordernd – nur diesmal läuft alles ein bisschen anders ab.

Arrowhead Studios arbeitet mit Steamforged Games zusammen, um „Helldivers 2: The Board Game“ zu erschaffen – eine Brettspiel-Adaption des beliebten Koop-Shooters. Und nein, das wird kein einfaches Würfelspiel mit hübschen Miniaturen. Stattdessen erwarten dich:

Ob du es glaubst oder nicht – sogar die typische „Helldivers-Fehlkommunikation“, die schon so manche Mission ruiniert hat, könnte hier eine Rolle spielen.

MAJOR ORDER: Alien threats are increasing across Super Earth, and YOUR help is required in the fight for freedom!

HELLDIVERS 2: The Board Game has been approved by the Ministry of Defense to prepare you for active service to stamp out the enemies of democracy.



Your objective?… pic.twitter.com/SvU8l24lHg