Am 10. Juni ist es soweit: Ubisoft veröffentlicht mit Rainbow Six Siege X das bisher größte Update für den beliebten Taktik-Shooter. Dieses Update soll eine neue Ära einläuten und das Spiel grundlegend überarbeiten. Doch was steckt wirklich hinter Siege X? In diesem Artikel erfährst du alles Wichtige!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Neuer Spielmodus: Dual Front

Mit Rainbow Six Siege X wird der neue Spielmodus „Dual Front“ eingeführt, der frischen Wind in das Gameplay bringen soll. In diesem Modus treten zwei Teams mit jeweils sechs Spielern gegeneinander an, was eine Abkehr vom traditionellen 5v5-Format darstellt. Ziel ist es, strategische Punkte auf der Karte zu erobern und zu halten, was das Teamplay und die taktische Tiefe weiter fördert.

Vom 13. bis 19. März findet eine Closed Beta für den neuen Spielmodus „Dual Front“ statt. Spieler hatten die Möglichkeit, diesen Modus vorab zu testen und Feedback zu geben, um das finale Spielerlebnis zu optimieren.

Grafische und akustische Überarbeitung

Ubisoft hat das Spiel einer umfassenden visuellen Überarbeitung unterzogen. Die Grafik wurde verbessert, um ein realistischeres und immersiveres Spielerlebnis zu bieten. Auch der Sound wurde optimiert, sodass Spieler nun eine noch authentischere akustische Kulisse erleben können.

Free-to-Play-Modell

Eine der größten Überraschungen ist die Umstellung von Rainbow Six Siege auf ein Free-to-Play-Modell. Ubisoft erhofft sich davon eine größere Spielerbasis und kürzere Wartezeiten in den Matchmaking-Warteschlangen.

Was ändert sich durch das F2P-Modell?

Das Basisspiel wird kostenlos verfügbar sein.

Neue Spieler müssen Operatoren und kosmetische Inhalte durch ein Battle Pass-System oder Ingame-Käufe freischalten.

Bestehende Spieler behalten alle bisherigen Inhalte.

Ein neues Anti-Cheat-System wird eingeführt, um Cheatern in Free-to-Play-Matches entgegenzuwirken.

Operator-Rework: Änderungen für alte Charaktere

Ubisoft überarbeitet mehrere Operatoren, um sie an die neue Engine und das veränderte Gameplay anzupassen. Besonders ältere Operatoren erhalten neue Gadgets oder überarbeitete Fähigkeiten, um mit der Meta Schritt zu halten.

Bisher bekannt:

IQ bekommt eine neue digitale Schnittstelle, mit der sie Gadgets feindlicher Operatoren direkt hacken kann.

Thermite erhält eine überarbeitete Sprengladung, die schneller und flexibler anpassbar ist.

Mute kann nun Gegner-Kommunikation blockieren, indem er Funkwellen im gesamten Raum stört.

Fazit: Evolution statt Revolution

Rainbow Six Siege X bringt zahlreiche Neuerungen mit sich, die das Spielerlebnis auffrischen sollen. Während einige Spieler auf eine komplette Revolution gehofft haben, handelt es sich bei diesem Update eher um eine Evolution des Bestehenden. Ob die Änderungen ausreichen, um sowohl neue als auch alte Spieler langfristig zu begeistern, wird sich zeigen. Weitere Infos zu Rainbow Six Siege X findest du hier.