Das schwedische Entwicklerstudio Hazelight Studios ruht sich nicht aus. Kaum ist ihr neuestes Koop-Spiel „Split Fiction“ erschienen, richtet sich der Fokus bereits auf das nächste Projekt. Unter der Leitung von Josef Fares, der als Filmregisseur begann und mit Spielen wie „A Way Out“ und „It Takes Two“ neue Standards setzte, steht das Studio für kreative und fesselnde Mehrspieler-Erlebnisse. Nun setzen sie ihre Erfolgsgeschichte fort.

„Split Fiction“ hat sich in kürzester Zeit als ein außergewöhnlicher Hit erwiesen. Das Spiel kombiniert Science-Fiction mit Fantasy und lässt Spieler nahtlos zwischen futuristischen High-Tech-Städten und mittelalterlichen Landschaften wechseln. Diese dynamische Erzählweise sorgt für ein einzigartiges Spielerlebnis und hebt sich deutlich von anderen Genrevertretern ab. Kritiker und Fans sind begeistert, was sich nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern auch in der überwältigenden Resonanz der Community widerspiegelt.

Was kommt als Nächstes?

Während „Split Fiction“ weiter durchstartet, wird im Hintergrund längst am nächsten großen Titel gearbeitet. Seit Februar 2025 befindet sich ein neues Spiel in der Entwicklung. Josef Fares selbst äußerte sich dazu vielversprechend: Das Team sprühe vor Ideen und wolle sich erneut selbst übertreffen. Noch sind keine Details bekannt, doch die Vorfreude in der Gaming-Community wächst.

Hazelight Studios ist für seinen Innovationsgeist bekannt. Bereits in „Split Fiction“ versteckten sich optionale Spielwelten mit eigenen Mechaniken und Bosskämpfen. Es wäre also nicht überraschend, wenn das nächste Projekt wieder mit unkonventionellen Konzepten aufwartet. Auch ein völlig neuer Ansatz ist denkbar: Fares ließ durchblicken, dass das Studio zwar Koop-Spiele liebt, aber auch ein reines Einzelspieler-Erlebnis nicht ausschließen würde – natürlich mit einer typischen Hazelight-Note.

Ein weiteres Element, das Hazelight-Spiele auszeichnet, ist die cineastische Inszenierung. Fares’ filmischer Hintergrund beeinflusst die Art, wie Geschichten erzählt werden. Diese Verbindung von Film und Spiel könnte auch im nächsten Titel eine Schlüsselrolle spielen und für ein immersives Erlebnis sorgen.

Während sich die Fans noch an „Split Fiction“ erfreuen, bleibt die Spannung groß, was Hazelight als Nächstes präsentieren wird. Doch eines ist sicher: Sie werden weiterhin die Grenzen des Gameplays ausloten und die Koop-Erfahrung auf ein neues Level heben.