Die gefeierte God of War-Reihe blickt mittlerweile auf zwei Jahrzehnte voller epischer Abenteuer zurück. Doch anstatt einer ausladenden Geburtstagsfeier mit großen Ankündigungen hielten sich Sony und das Santa Monica Studio auffallend zurück. Nun könnte sich das Blatt wenden, denn ein neuer Insider-Bericht sorgt für Aufsehen in der Gaming-Community. Angeblich erwartet die Fans noch in diesem Jahr eine große Überraschung, die nicht nur eine nostalgische Reise verspricht, sondern auch das Franchise in eine völlig neue Richtung lenken könnte.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Spekulationen über die Zukunft von Kratos haben in den letzten Jahren nicht nachgelassen. Nach den nordischen Kapiteln Ragnarök und dem 2018er Reboot stehen weiterhin viele Fragen im Raum. Wird der Kriegsgott sich neuen Mythen widmen oder vielleicht zu seinen Wurzeln zurückkehren? Eine vertrauenswürdige Quelle aus der Branche will nun handfeste Informationen haben, die genau diese Frage beantworten. Und die Antwort darauf dürfte viele Fans überraschen.

Die große Enthüllung: Eine Reise zurück nach Griechenland?

Laut einem Bericht des renommierten Branchenkenners Jeff Grubb soll God of War tatsächlich noch in diesem Jahr mit einem neuen Ableger zurückkehren. Doch anstelle eines simplen Remasters der ersten Trilogie oder eines weiteren DLCs zu God of War Ragnarök handelt es sich dabei um ein völlig eigenständiges Spiel. Besonders brisant: Die Handlung soll erneut in Griechenland spielen.

Dieses Detail dürfte besonders langjährige Fans elektrisieren. In den ersten drei Spielen hinterließ Kratos eine Spur der Zerstörung in der antiken Götterwelt. Dass er nun in irgendeiner Form dorthin zurückkehren könnte, wirft viele spannende Fragen auf. Handelt es sich um eine alternative Zeitlinie, eine Vorgeschichte oder gar eine neue Interpretation seiner blutigen Vergangenheit? Offizielle Details dazu fehlen bisher, doch das Projekt wird als „Side Story“ beschrieben – eine Art Zwischenspiel, das die Zeit bis zur nächsten großen Fortsetzung überbrücken könnte.

Noch gibt es keine Bestätigung von Sony oder Santa Monica Studio, doch die Hinweise verdichten sich. Ob Kratos tatsächlich in seine alte Heimat zurückkehrt oder sich doch einer völlig neuen Herausforderung stellt, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Die Zukunft von God of War bleibt so unvorhersehbar wie eh und je.