Nach einer turbulenten Entwicklungsphase und hitzigen Diskussionen im Vorfeld ist es endlich soweit: Assassin’s Creed Shadows hat die Gaming-Welt betreten – und das mit großem Erfolg. Ubisoft feiert einen beeindruckenden Start und sendet eine klare Botschaft an die Community: Dies ist erst der Anfang.

Ein holpriger Weg und ein fulminanter Start

Nicht immer verlief alles glatt für Assassin’s Creed Shadows. Mehrere Verschiebungen und kontroverse Debatten begleiteten die Entstehung des Spiels. In sozialen Netzwerken entflammten Diskussionen, manche kritisierten Details bereits vor der Veröffentlichung, während gezielte Falschmeldungen die Vorfreude trübten. Doch all das konnte den Erfolg nicht aufhalten.

Bereits in den ersten 48 Stunden nach Release stürzten sich über zwei Millionen Spieler in das neue Abenteuer. Besonders in Großbritannien sorgte das Spiel für einen starken Verkaufsstart. Trotz einiger Skeptiker ist der allgemeine Tenor in der Community positiv. In Foren und sozialen Medien loben Fans die packende Inszenierung, die Atmosphäre und die neuen Gameplay-Mechaniken. Ubisoft selbst zeigt sich von der Begeisterung der Spieler tief bewegt – und lässt durchblicken, dass noch viel mehr kommt.

Zukunftspläne: Was kommt als Nächstes?

Während Spieler die ersten Herausforderungen in Assassin’s Creed Shadows meistern, gibt Ubisoft bereits einen spannenden Ausblick auf kommende Inhalte. Das Entwicklerteam ließ verlauten, dass man die Wünsche und Anregungen der Community genau beobachte und sich durch das Feedback inspiriert fühle. Neue Inhalte seien bereits in Arbeit – was genau auf die Fans zukommt, bleibt jedoch noch geheim.

Allerdings gibt es bereits erste Hinweise: Ein großer Story-DLC mit dem Titel „Die Klauen von Awaji“ soll noch in diesem Jahr erscheinen und eine zehnstündige Erweiterung der Geschichte bieten. Zudem ist mit regelmäßigen kostenlosen Updates zu rechnen, die möglicherweise neue Missionen, Events und Anpassungen ins Spiel bringen.

Besonders für Besitzer der PS5 Pro gibt es zusätzlich gute Nachrichten. Ubisoft plant eine optimierte Version mit verbessertem Grafik-Boost, um das Spielerlebnis noch intensiver zu gestalten. Die Botschaft ist klar: Assassin’s Creed Shadows ist kein einmaliges Abenteuer, sondern eine fortlaufende Reise. Die Spieler dürfen sich auf viele neue Überraschungen freuen – und das ist erst der Anfang.