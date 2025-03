Hazelight Studios landet mit Split Fiction einen weiteren Volltreffer. Das Koop-Abenteuer begeistert Kritiker und Spieler gleichermaßen, und es war nur eine Frage der Zeit, bis Hollywood anklopft. Nun ist es offiziell: Die erste Verfilmung ist bereits in Planung. Doch wer steckt hinter dem ambitionierten Projekt?

Ein gigantisches Projekt nimmt Form an

Split Fiction hat sich innerhalb weniger Wochen als das bestbewertete Spiel des Jahres 2025 etabliert. Mit einem Metascore von 91/100 setzt es neue Maßstäbe für das Koop-Genre. Kein Wunder also, dass sich nun auch die Filmindustrie für das magische Abenteuer interessiert. Wie auf der Games Developer Conference (GDC) bekannt wurde, plant das erfahrene Studio Story Kitchen eine Adaption des Spiels.

Dieses Produktionshaus ist kein Unbekannter im Bereich der Videospielverfilmungen. Bereits It Takes Two, der geistige Vorgänger von Split Fiction, befindet sich bei Amazon Studios in Produktion. Ebenso hat Story Kitchen an erfolgreichen Projekten wie den Sonic-Kinofilmen, der Netflix-Serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft und künftigen Adaptionen von Disco Elysium und Life is Strange mitgewirkt. Dass sie nun Split Fiction ins Visier nehmen, spricht für die filmische Qualität des Spiels.

Hollywood steht in den Startlöchern – doch wer zieht die Fäden?

Noch gibt es keine offiziellen Statements von Hazelight oder Story Kitchen, doch hinter den Kulissen laufen die Verhandlungen offenbar auf Hochtouren. Verschiedene Hollywood-Studios sollen bereits Interesse bekundet haben, die Rechte für eine Adaption zu erwerben. Das geplante Filmprojekt soll eine hochkarätige Besetzung sowie erfahrene Drehbuchautoren und Produzenten vereinen.

Die Geschichte von Split Fiction bietet genug Stoff für eine mitreißende Umsetzung. Das Abenteuer der beiden Autorinnen Mio und Zoi, die in eine fantastische Welt voller unerwarteter Wendungen gezogen werden, wäre sowohl als Kino-Blockbuster als auch als aufwendige Streaming-Serie denkbar.

Noch ist unklar, wann genau mit einer offiziellen Ankündigung zu rechnen ist. Doch eines ist sicher: Split Fiction hat das Potenzial, das nächste große Videospiel-zu-Film-Phänomen zu werden. Wer nicht auf die Verfilmung warten will, kann sich schon jetzt in das magische Abenteuer stürzen – und selbst herausfinden, warum die Welt von Split Fiction die perfekte Grundlage für eine Leinwand-Adaption bietet.