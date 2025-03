Am Rande der Game Developers Conference 2025 wurde es offiziell enthüllt: Wildgate, ein teambasierter Ego-Shooter mit epischen Raumschiffkämpfen und taktischem Koop-Gameplay. Hinter dem Titel steckt kein Geringerer als Mike Morhaime, Mitbegründer von Blizzard, der mit seinem Studio Dreamhaven und dem Entwicklerteam von Moonshot Games ein ambitioniertes Sci-Fi-Erlebnis erschafft.

Doch was macht Wildgate so besonders? Stell dir vor, Halo trifft auf Sea of Thieves – aber in den Weiten des Alls. Dein Ziel: Ein antikes Artefakt finden, es bergen und mit deinem Team durch das namensgebende Wildgate entkommen. Doch rivalisierende Crews und unberechenbare Gefahren machen diese Mission zu einem nervenaufreibenden Wettlauf ums Überleben.

Koop, Taktik und Raumschiff-Action

Wildgate setzt auf ein einzigartiges Gameplay, das PvE- und PvP-Elemente kombiniert. In einem Viererteam übernehmt ihr die Rolle der sogenannten Prospektoren. Eure Aufgabe: Ressourcen sammeln, euer Raumschiff ausbauen und das wertvolle Artefakt sichern – oder notfalls eure Gegner ausschalten.

Dazu müsst ihr clever agieren: Sabotiert gegnerische Schiffe, setzt Täuschungsmanöver ein oder greift direkt an. Jede Runde verläuft anders, da die prozedural generierte Umgebung immer neue Herausforderungen und Möglichkeiten bietet. Ihr könnt euch auf verschiedene Strategien spezialisieren: Heimliches Infiltrieren, aggressive Raumschiffschlachten oder geschickte Ablenkungsmanöver.

Für zusätzlichen Tiefgang sorgt das Raumschiff-Management. Ihr könnt verschiedene Schiffstypen wählen, eure Schilde und Triebwerke verbessern und euch in spektakulären Weltraumgefechten beweisen.

Das Studio hinter Wildgate und die Erwartungen der Community

Moonshot Games ist ein Team aus ehemaligen Blizzard-Veteranen, die bereits an StarCraft 2, Hearthstone und Heroes of the Storm gearbeitet haben. Ihr Ziel mit Wildgate? Ein Spiel, das emergentes Gameplay und soziale Dynamik auf ein neues Level hebt.

Die Community ist gespannt: Wird Wildgate ein neuer Multiplayer-Hit oder nur ein weiteres Weltraumspiel? Die ersten Trailer und Details deuten darauf hin, dass es das Potenzial hat, etwas Einzigartiges zu bieten.

Wildgate erscheint im Laufe des Jahres 2025 für PC (nur über Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer das Spiel vorab ausprobieren möchte, kann sich bereits für den ersten Playtest anmelden – dieser findet vom 10. bis 14. April 2025 statt.

Wildgate könnte die Multiplayer-Szene aufmischen

Mit seinem Mix aus Raumschiffkämpfen, taktischem Teamplay und unvorhersehbaren Matches bringt Wildgate frischen Wind ins Shooter-Genre. Wer auf herausfordernde Koop-Erlebnisse mit einer Prise Sci-Fi-Action steht, sollte dieses Spiel definitiv im Auge behalten.

Wirst du dich mit deiner Crew ins Abenteuer stürzen oder bleibt Wildgate für dich nur ein weiterer Stern am Gaming-Himmel?