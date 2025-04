Der 22. Mai wird explosiv! Mit Deliver At All Costs bringen Konami und Far Out Games ein Actionspiel auf den Markt, das bereits nach der Demo auf dem Steam Next Fest für Furore gesorgt hat. Wer glaubt, Lieferfahrer hätten einen langweiligen Job, wird hier eines Besseren belehrt. Dieses Spiel verbindet halsbrecherische Fahrmanöver mit einer Prise Noir-Storytelling und jeder Menge Zerstörung – und das alles in einem charmanten 1950er-Setting.

Eine Stadt voller Chaos: Die Story hinter Deliver At All Costs

Im Mittelpunkt des Spiels steht Winston Green, ein vom Pech verfolgter Lieferfahrer, der nicht nur Pakete zustellen muss, sondern sich auch durch eine Welt voller Gefahren und Geheimnisse navigiert. Die Kulisse: Eine alternative Version der späten 50er-Jahre, in der nicht alles so idyllisch ist, wie es scheint. Mit jedem Auftrag entfaltet sich ein größeres Mysterium, während Winston unfreiwillig in eine Verschwörung hineingezogen wird.

Drei Akte erzählen die Geschichte eines Mannes, dessen Vergangenheit genauso rätselhaft ist wie die explosiven Pakete, die er ausliefert. Doch Vorsicht: Die Lieferungen sind alles andere als gewöhnlich! Zwischen riesigen Bomben, entflohenen Schwertfischen und unerwarteten Hindernissen erwartet dich ein Abenteuer, das mit jedem Auftrag verrückter wird.

Gameplay & Features: Chaos auf vier Rädern

Deliver At All Costs kombiniert packende Arcade-Action mit einer beeindruckenden Physik-Engine. Während du durch Vorstädte, Noir-inspirierte Metropolen und sogar tropische Strände rast, hinterlässt du eine Schneise der Verwüstung. Mauern? Kein Problem. Gebäude? Ein kleines Hindernis. In dieser Welt zählt nur eines: Die Lieferung muss ankommen – koste es, was es wolle!

Doch das Spiel bietet mehr als nur explosive Action. Winston kann sein Fahrzeug verlassen und die Umgebung erkunden, um neue Hinweise zu sammeln oder noch mehr Chaos anzurichten. Dazu kommt eine Vielzahl von Fahrzeugen, die sich unterschiedlich steuern und besondere Fähigkeiten besitzen. Von wendigen Buggys bis hin zu massiven Abrissfahrzeugen – jede Lieferung erfordert ein anderes Transportmittel.

Entwicklung & Erwartungen: Vom Studentenprojekt zum Hype-Titel

Hinter Deliver At All Costs steckt das schwedische Studio Far Out Games, das ursprünglich als kleines Studentenprojekt startete. Die Idee schlug so ein, dass Konami als Publisher einstieg und das Spiel zu einem vollwertigen Titel weiterentwickelte. Die Demo auf dem Steam Next Fest überzeugte bereits Tausende von Spielern, und die Vorfreude auf den Release ist riesig.

Besonders spannend: Zum Release kannst du das Spiel eine Woche lang kostenlos im Epic Games Store abstauben und dauerhaft behalten! Wer auf Steam, PlayStation 5 oder Xbox Series X|S spielt, kann das Spiel mit einem Vorbesteller-Rabatt sichern.