In der Welt der Multiplayer-Shooter zählt jede Information – besonders wenn ein neues Battlefield bevorsteht. Noch hüllen sich die Entwickler weitgehend in Schweigen, doch über Umwege sickern immer mehr Details durch. Ein besonders aufschlussreicher Leak stammt erneut aus dem Playtest „Battlefield Labs“, wo Spieler die frühe Version ausprobieren und Daten generieren, die mittlerweile den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Dort stießen Dataminer nun auf Hinweise zu einem neuen Abo-Service mit dem Namen Battlefield Pro. Der Name weckt sofort Erinnerungen an frühere Premium-Modelle aus vergangenen Serienablegern. Schon damals galt: Wer zahlt, erhält Vorteile – und genau das scheint nun wieder Realität zu werden. Die Diskussionen in der Community brodeln bereits.

Noch ist nicht alles offiziell bestätigt, aber die Leaks zeichnen ein klares Bild: Spieler mit einem Pro-Abo sollen unter anderem auf einen vollwertigen Battle Pass zugreifen können – mit kosmetischen Extras, schnellerem Fortschritt und zusätzlichen Herausforderungen. Auch ein XP-Boost und ein Bonuspfad durch die Season zählen laut Leak zu den Extras.

Der auffälligste Punkt jedoch: Abonnenten könnten im Portal-Modus eigene Server dauerhaft hosten. Das erinnert stark an frühere Glanzzeiten des Franchise, als Spieler auf selbst gebauten Maps tagelang kämpften und ihre eigenen Spielregeln aufstellten. Ob diese Zeiten nun wirklich zurückkehren?

Battlefield 7: So könnte die rein zahlende Community aussehen

Im zweiten Blick steckt in Battlefield Pro mehr als nur kosmetischer Schnickschnack. Die Möglichkeit, persistente Server im Portal-Modus zu betreiben, bedeutet Einfluss – wer zahlt, gestaltet. Gerade für Clans, kreative Köpfe oder Turnierveranstalter könnte das zur Schlüsselfunktion werden. Gleichzeitig droht erneut eine Trennung der Spielerschaft in Abonnenten und Basisnutzer.

Die Idee ist nicht neu: Schon Fortnite Crew oder das Rainbow Six Membership nutzen ähnliche Modelle. Bei Battlefield aber ist das Thema besonders sensibel. Die Einführung eines Live-Service-Modells ohne Paywalls galt einst als Fortschritt – nun wirkt Battlefield Pro wie ein Rückschritt in Richtung monetarisierter Inhalte.

Obwohl das Modell viele Vorteile bietet, erinnern sich Veteranen an Schattenseiten: Früher blieben DLC-Maps oft leer, da nicht genug Spieler dafür zahlten. Nun könnte der exklusive Zugang zu Tools und Boosts erneut für Frust sorgen – zumal die Battlefield-Reihe zuletzt ohnehin mit Bug-Problemen und Content-Mangel zu kämpfen hatte.

Die Leaks deuten also auf eine klare Richtung hin – doch noch bleibt alles unbestätigt. Ob Battlefield Pro tatsächlich Realität wird, hängt auch davon ab, wie laut die Stimmen der Community werden. Klar ist: Die Zukunft von Battlefield 7 entscheidet sich nicht nur im Spiel – sondern auch an der Kasse.