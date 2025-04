Seit Jahren warten Fans der „Mafia“-Reihe auf ein neues Kapitel. Nun mehren sich die Zeichen, dass es schon bald so weit sein könnte. Der neueste Teil, Mafia: The Old Country, spielt im Sizilien der 1900er Jahre und rückt damit die Ursprünge des organisierten Verbrechens ins Zentrum. Die Story folgt Enzo Favara, einem jungen Mann, der in das Netz der Familie Torrisi hineingezogen wird. Bereits die ersten Trailer ließen erkennen: Hier steht klassische Mafia-Romantik gepaart mit historischem Tiefgang im Fokus.

Das Entwicklerteam von Hangar 13, das zuletzt mit der „Definitive Edition“ des ersten Teils überzeugte, setzt diesmal wieder auf eine stringente Erzählweise. Das Spiel soll stärker an Mafia 2 erinnern und weniger offen wie der dritte Ableger wirken. Gleichzeitig verspricht die Präsentation einen enormen grafischen Sprung: Detailreiche Straßenszenen, dichte Atmosphäre und eine eigenwillige Sprachausgabe, die sich regionalen Dialekten anpasst, sollen für Authentizität sorgen.

Ein offizielles Entwickler-Panel im Rahmen der PAX West am 8. Mai soll eigentlich erst alle großen Neuigkeiten enthüllen – darunter auch das Release-Datum. Doch genau hier wurde offenbar eine wichtige Information zu früh preisgegeben. Denn ausgerechnet ein regionaler Steam-Blogpost verriet mehr, als er wohl sollte.

Mafia-Fans aufgepasst: Release-Datum womöglich schon fix

Laut einem kurzzeitig veröffentlichten Eintrag auf der lateinamerikanischen Steam-Seite erscheint Mafia: The Old Country am 8. August 2025. Die Info verschwand rasch wieder, doch Screenshots sicherten den Leak. Offiziell bestätigt wurde das Datum bislang nicht, jedoch galt der Sommer 2025 bereits als angepeilter Zeitraum. Ob es sich bei der Enthüllung um ein Missgeschick oder geschicktes Marketing handelt, bleibt Spekulation.

Das PAX-Panel selbst verspricht aber ohnehin noch mehr als nur das Datum: Neben einem frischen Trailer sollen Hintergründe zur Entstehung sowie ein Blick auf die Zukunft des Franchise folgen. Fans können sich also auf einen spannenden Mai freuen – und mit etwas Glück auf ein Mafia-Highlight im Hochsommer.