In der friedlichen Landschaft rund um Kuttenberg beginnt ein seltsames Abenteuer, das sich schon bald in einen Albtraum verwandelt. Heinrich, der bekannte Held aus Kingdom Come Deliverance 2, stößt tief im Wald auf einen gefesselten Mann – es ist der Maler Voyta. Der Künstler scheint nicht allein zu sein: Er spricht mit sich selbst – oder mit einem Schädel im Gras.

Was zunächst wie ein sonderbarer Zwischenfall wirkt, entfaltet sich rasch zu einer rätselhaften Reise. Die Begegnung führt Heinrich an Orte, die man selbst im finstersten Mittelalter meidet. Verlassene Gemäuer, flüsternde Bäume und eine beunruhigende Atmosphäre lassen keinen Zweifel daran: Hier liegt mehr im Argen als bloße Exzentrik.

Ein Fremder am Waldrand – und ein Flüstern, das nicht verstummt

Mit großer Liebe zum Detail und viel Gespür für historische Stimmung spinnt Entwickler Warhorse Studios einen Erzählstrang, der Spieler tief in eine Welt aus Wahn, Kunst und Vergänglichkeit zieht. Einflüsse aus dem Aberglauben jener Zeit fügen sich nahtlos ein und sorgen für ein authentisches wie unheilvolles Spielerlebnis.

Wer sich kreativ austoben will, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Der DLC erlaubt es, individuelle Wappen für den eigenen Schild zu gestalten. Eine gelungene Ergänzung, die Rollenspiel und Personalisierung geschickt verbindet.

„Tödliche Pinsel“ in Kingdom Come Deliverance 2 bringt neue Inhalte – und eine Spur Wahnsinn

Ab dem 15. Mai 2025 wird das düstere Kapitel mit dem Titel Tödliche Pinsel offiziell veröffentlicht – und es hat es in sich. Die neue Story-Erweiterung ist Teil des Expansion Passes, kann aber auch separat erworben werden. In dieser Quest begleitet ihr Voyta durch seine dunkle Inspiration – stets zwischen Genie und Wahnsinn.

Doch der DLC bringt nicht nur Storytiefe: Mit dem Update 1.3 kommen auch neue Features wie Pferderennen und berittenes Bogenschießen ins Spiel. Beides erweitert das Mittelalter-Erlebnis um spürbare Dynamik und Action.

Die Kombination aus erzählerischer Dichte und spielerischer Vielfalt macht „Tödliche Pinsel“ zu einem echten Highlight. Wer schon mit dem Grundspiel Stunden verbracht hat, wird hier erneut gefordert – und belohnt.

Und das Beste: Es bleibt nicht bei diesem Kapitel. Weitere Erweiterungen sind bereits angekündigt – Kingdom Come Deliverance 2 geht also in eine spannende Zukunft.