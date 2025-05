Als Hangar 13 und 2K Games 2016 Mafia III veröffentlichten, war nicht abzusehen, dass der nächste große Wurf fast ein Jahrzehnt auf sich warten lassen würde. Doch nun meldet sich die traditionsreiche Reihe mit einem echten Paukenschlag zurück – atmosphärisch dichter und historisch fundierter als je zuvor.

„Mafia: The Old Country“ führt uns an die Wurzeln des organisierten Verbrechens: nach Sizilien um 1900. In staubigen Gassen, zwischen rauchenden Schloten und brodelnden Machtkämpfen entfaltet sich eine Welt, in der das Gesetz der Straße regiert. Das Spiel setzt auf dichte Atmosphäre, alte Dialekte und eine authentische Inszenierung der Zeit – inklusive kultureller Spannungen, Klassenkonflikten und einer aufkommenden Schattenwirtschaft.

Zwischen Schwefeldunst und alten Schulden

Im Mittelpunkt steht Enzo Favara, ein junger Mann aus einfachen Verhältnissen, der sich aus den Schwefelminen hocharbeitet. Der erste Trailer, kürzlich auf der PAX East gezeigt, gewährt dramatische Einblicke in seinen Aufstieg – unterlegt mit kraftvollen Bildern von Verfolgungsjagden, brutalen Auseinandersetzungen und opulenten Sets.

Auch stilistisch geht das Spiel neue Wege: Pferde und frühe Automobile teilen sich die Straße, das Setting ist geprägt von einer Mischung aus rauem Realismus und cineastischer Eleganz. Doch was hat es mit Enzos Weg in die Cosa Nostra wirklich auf sich?

Mafia The Old Country: Termin und Gameplay enthüllt

Nun ist es offiziell: Mafia: The Old Country erscheint am 8. August 2025 – und der Gameplay-Trailer lässt keinen Zweifel daran, dass das Warten sich lohnt. Das Prequel konzentriert sich stärker als je zuvor auf Storytelling mit historischem Fundament. Dabei mischt es fiktive Handlungsstränge mit echten Ereignissen aus der Frühzeit der Mafia.

Die Entwickler versprechen eine erzählerische Dichte, wie man sie nur selten im Genre findet. Durch die konsequente Fokussierung auf lokale Details – von Sprache bis Architektur – will man sich bewusst von anderen Open-World-Titeln abheben.

Während Publisher wie Rockstar bei „GTA 6“ auf riesige Welten setzen, geht The Old Country den entgegengesetzten Weg: kompakter, dichter, emotionaler. In einem Panel, das heute Abend um 20 Uhr gestreamt wird, soll es weitere Einblicke in Spielmechaniken und Entscheidungen hinter dem Projekt geben.

Was klar wird: Dieses Sizilien ist kein Urlaubsparadies, sondern ein Pulverfass – und wir stehen mittendrin.