Was sich seit Monaten leise ankündigte, wurde nun offiziell: Das geheimnisvolle „Project Caesar“ entpuppt sich als Europa Universalis 5. Damit schickt Paradox Interactive eine ihrer traditionsreichsten Marken nach über einem Jahrzehnt in die nächste Runde – ein Schritt, der in der Community längst erwartet wurde. Das letzte Kapitel, Europa Universalis 4, erschien 2013 und hat sich seitdem dank zahlreicher Erweiterungen und Mods zur Strategie-Ikone entwickelt.

Ein Vorzeichen aus der Vergangenheit

Hinter dem neuen Teil steht erneut Paradox Tinto – das Studio, das sich ganz der Europa Universalis-Reihe verschrieben hat. In ersten Statements zeigt sich das Team ambitioniert: Man wolle nichts Geringeres als das Genre der Globalstrategie neu definieren. Ein hoher Anspruch, der vor allem nach den jüngsten Rückschlägen des Publishers – etwa bei Cities Skylines 2 oder Life by You – als mutiger Befreiungsschlag gelesen werden kann.

Europa Universalis 5: Tiefer, größer, historischer

Jetzt wird’s konkret: Europa Universalis 5 startet historisch deutlich früher – im Jahr 1337 – und endet erst 1837. Spieler*innen durchqueren also gleich mehrere Epochen: Vom Spätmittelalter über Renaissance und Kolonialzeitalter bis hin zur Aufklärung. Die Weltkarte zeigt sich dabei kleinteiliger denn je: Besonders das Heilige Römische Reich strotzt vor Mini-Fraktionen, Erzbistümern und Stadtstaaten – ein Fest für Detailfans und Geschichtsenthusiasten.

Spielerisch führt Paradox zahlreiche Neuerungen ein: Bevölkerungsgruppen („POPs“) mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Bedürfnissen bringen mehr Tiefe und Herausforderung in die Provinzverwaltung – ein System, das Fans aus Victoria 3 kennen. Politische Entscheidungen lassen sich nun wieder per „Schieberegler“ beeinflussen – ein Comeback eines alten Serien-Features.

Auch Wirtschaft und Handel wurden überarbeitet. Statt starrer Knotenpunkte ermöglichen neue Handelsrouten flexiblere Strategien. Wer will, kann viele Aufgaben sogar an KI-Beraterinnen abgeben – eine Hilfe, die vor allem Einsteigerinnen den Zugang erleichtert. Wann das Spiel erscheint? Noch offen. Doch laut Paradox soll der Release „bald“ erfolgen – wie gewohnt exklusiv für PC und Steam. Bis dahin bleibt viel Raum für Spekulationen – und Vorfreude.