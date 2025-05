Alte Helden, neue Preise – was sich plötzlich alles ändert

Einmal im Jahr verwandelt sich der Ubisoft Store in ein wahres Paradies für Schnäppchenjäger – jetzt ist es wieder so weit. Der sogenannte „Legendary Sale“ sorgt für Aufsehen und bringt eine ganze Welle an Preisnachlässen mit sich, die insbesondere Fans historischer Abenteuer begeistern dürften. Im Fokus stehen dabei keine Geringeren als die legendären Assassinen aus der bekannten Assassin’s Creed-Reihe.

Was die Aktion besonders macht: Ubisoft reduziert nicht nur einzelne Spiele, sondern gleich ein riesiges Paket an Ablegern, Spin-offs und Sondereditionen. Insgesamt 64 Titel aus dem Assassin’s Creed-Universum warten bis zum 20. Mai darauf, in eure Sammlung aufgenommen zu werden. Klassiker wie Origins im alten Ägypten, Odyssey im antiken Griechenland oder Valhalla im Zeitalter der Wikinger – sie alle sind drastisch im Preis gesenkt worden.

Auch Ausgaben mit besonders viel Inhalt lohnen sich dieses Mal richtig. Wer schon immer die Valhalla Complete Edition besitzen wollte, bekommt sie nun für 35 statt der üblichen 140 Euro. Sogar Deluxe- und Ultimate-Varianten wie bei Odyssey oder Mirage sind für einen Bruchteil ihres Originalpreises zu haben – viele davon unter 30 Euro. Wer hier nicht zugreift, lässt potenziell Dutzende Stunden Spielspaß ungenutzt verstreichen.

Doch das Beste am Legendary Sale kommt noch: Mit dem digitalen Gutschein „LEGEND“ spart ihr zusätzlich zehn Euro, sobald euer Warenkorb 19,99 Euro übersteigt. Das heißt konkret: Hochkaräter wie Assassin’s Creed Shadows, der kommende Serienteil im feudalen Japan, sind jetzt bereits günstiger vorbestellbar – ein Novum dieser Art.

Was Gamer jetzt wissen müssen – diese Deals sind wirklich legendär

Erst beim genaueren Blick entfaltet der Legendary Sale sein ganzes Potenzial – denn das Rabatt-Spektakel beschränkt sich keineswegs nur auf Assassinen. Mehr als 220 Spiele und fast 180 Erweiterungen sind aktuell im Preis gesenkt, darunter auch Highlights wie Far Cry, Anno, Prince of Persia oder Star Wars Outlaws. Wer abseits der versteckten Klinge Abenteuer sucht, wird hier ebenfalls fündig.

Besonders attraktiv: Einige Bundles bieten sämtliche Zusatzinhalte und Boni zum Schnäppchenpreis – ideal für Sammler oder Neulinge, die ein Franchise vollständig erleben möchten. Einzelne Editionen, die sonst locker dreistellige Beträge kosten, sind aktuell schon für unter 25 Euro zu haben. So wird der Einstieg in aufwendige AAA-Welten plötzlich bezahlbar.

Ein kleiner Tipp für Preisfüchse: Der kombinierte Einsatz von Rabattaktionen und dem LEGEND-Gutschein erlaubt es, mehrere große Spiele auf einen Schlag extrem günstig zu sichern. Gerade wenn ihr auf Editions mit DLCs, kosmetischen Extras oder Season Passes aus seid, ist jetzt der ideale Zeitpunkt für den Kauf.

Doch aufgepasst: Der Countdown läuft. Am 20. Mai endet der Sale um exakt 12 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin heißt es: durchstöbern, vergleichen und zugreifen – bevor die Preise wieder in schwindelerregende Höhen klettern.