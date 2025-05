2026 kehrt einer der unbarmherzigsten Helden der Retro-Shooter-Welt zurück: Malum Caedo, der gnadenlose Space Marine aus dem düsteren „Warhammer 40.000“-Universum, hebt erneut seinen Bolter. Nach dem Überraschungserfolg von Boltgun will Entwickler Auroch Digital mit Boltgun 2 beweisen, dass Boomer-Shooter noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Der Imperator ruft – und der Space Marine folgt

Der zweite Teil bleibt seinem pixeligen Stil treu, erweitert das Konzept jedoch spürbar. Statt linearer Level folgt die Kampagne diesmal einem verzweigten Aufbau: Spieler sollen ihre Route selbst bestimmen und dadurch ganz eigene Versionen der Geschichte erleben. Dabei warten unterschiedliche Biome – von industriellen Megastädten bis hin zu von Chaos zerfressenen Dschungelwelten.

Das neue Leveldesign soll nicht nur für frischen Wind sorgen, sondern auch die Immersion vertiefen. Ergänzt wird das Ganze durch ein überarbeitetes Navigationssystem, das Orientierung inmitten des digitalen Blutbads verspricht. So bleiben Spieler auch in den hektischsten Kämpfen auf Kurs.

Auroch Digital will das Rad zwar nicht neu erfinden, aber gekonnt weiterschrauben. Die explosive Mischung aus klassischem Gunplay, schneller Bewegung und modernem Missionsdesign richtet sich an Nostalgiker wie auch an Neulinge im Warhammer-Kosmos.

Noch mehr Blut, noch mehr Chaos – Boltgun 2 rüstet auf

In Boltgun 2 bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Neben altbekannten Feinden wie Chaos-Kultisten und Nurglings schicken die Entwickler neue Monstrositäten ins Gefecht. Besonders brutal: die dämonischen Bloodletters und ihre riesigen Juggernauts, die alles niederwalzen, was sich ihnen in den Weg stellt.

Um dieser Bedrohung zu begegnen, wächst auch das Waffenarsenal. Neben bewährten Boltern dürfen sich Spieler auf neue Varianten und natürlich die heißgeliebte Kettensäge freuen. Jede Waffe soll sich einzigartig anfühlen – und für maximalen pixelblutigen Impact sorgen.

Als kleine Überraschung zur Überbrückung gibt’s sogar schon einen kostenlosen Spin-off: Words of Vengeance. Dabei handelt es sich um ein schrulliges Tipp-Spiel, in dem Begriffe aus dem Warhammer-Universum blitzschnell eingetippt werden müssen, um Feinde zu vernichten – eine schräge Hommage an Typing-Games der frühen 2000er.

Bis zur Veröffentlichung von Boltgun 2 bleibt zwar noch Geduld gefragt – doch die Zeichen stehen auf Sturm. Denn wenn der Imperator ruft, folgt Malum Caedo mit gezücktem Bolter. Und diesmal könnte der Krieg größer werden als je zuvor.