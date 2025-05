Wer sich noch an die raue Küstenluft von Vvardenfell erinnert, darf jetzt träumen: Das Fanprojekt Skywind bringt The Elder Scrolls III: Morrowind zurück – aber nicht als einfache Neuauflage. Die Modder bauen das Kultspiel von Grund auf neu, in der Engine von Skyrim: Special Edition. Das Ziel: den Geist des Originals erhalten, aber Technik und Präsentation auf modernes Niveau heben.

Alte Magie, neu entfacht

Ein neues Video mit knapp 20 Minuten Gameplay gibt erstmals tiefe Einblicke. Zu sehen ist die atmosphärische Quest „Rescue Joncis Dalomax“, in der Spieler durch eine düstere Daedra-Ruine reisen. Jeder Winkel wirkt dabei detailverliebt rekonstruiert. Ein musikalischer Leckerbissen begleitet das Abenteuer:

Die Entwickler haben den ikonischen Morrowind-Soundtrack neu orchestriert – klanglich opulenter, aber mit dem Charme des Originals.

Morrowind-Remake wächst – aber braucht noch Zeit

Mehr als 3.000 NPCs erhielten bereits komplett neue Stimmen – aufgenommen von freiwilligen Sprechern aus der Community. Das Ergebnis: spürbar mehr Leben in Städten und Gildenhallen. Auch Zauber wie „Mark“ und „Recall“, die im modernen Rollenspielalltag fast vergessen sind, feiern in Skywind ihr Comeback. In Kombination mit einer clever überarbeiteten Benutzeroberfläche verschmilzt Nostalgie mit Komfort.

Noch liegt jedoch ein weiter Weg vor dem Projekt. Während rund 60 % aller Innenräume fertig modelliert sind, fehlen in weiten Teilen der Außenwelt wie den Ashlands oder rund um den Red Mountain noch wichtige Details. Auch an den letzten Tilesets und Kreaturen wird intensiv gearbeitet. Einen offiziellen Releasetermin gibt es nicht – das Team plant lieber sorgfältig als schnell.

Für das ambitionierte Projekt sucht die Skywind-Initiative weiterhin Unterstützung – etwa im Bereich 3D-Design, Lokalisierung oder Quest-Integration. Wer sowohl Skyrim: Special Edition als auch das Original-Morrowind besitzt, darf sich schon jetzt auf ein kostenloses Fan-Remake freuen, das alte Erinnerungen weckt und neue Maßstäbe setzt. Skywind zeigt eindrucksvoll, was entsteht, wenn Spielkultur und kreative Leidenschaft verschmelzen.