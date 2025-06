Zwischen Cosplay und Controllern brodelt etwas Großes

Ein Jahrmarkt für Anime-Fans, Cosplayer und Gamer verwandelt Düsseldorf Anfang Juni wieder in ein Paradies der Popkultur – die Dokomi öffnet vom 6. bis 8. Juni ihre Tore. Zwischen Kostümen, Merchandise und Bühnenprogramm versteckt sich dieses Jahr jedoch ein besonderes Highlight, das nicht nur Sammlerherzen höher schlagen lässt, sondern auch Technikfans lockt.

Denn Nintendo nutzt die Bühne der Messe, um seiner neuen Konsole, der Switch 2, eine fulminante Premiere zu verschaffen – nur einen Tag nach dem offiziellen Verkaufsstart am 5. Juni. Wer bisher gezögert hat, rund 470 Euro für das neue Gerät auszugeben, bekommt hier die Chance, die Hardware völlig kostenlos live auszuprobieren.

Das Besondere: Für den Testlauf vor Ort braucht es keine Vorbestellung, keine Einladung und kein Losglück. Nintendo macht seine kommende Konsole für alle Messebesucher zugänglich – ein cleverer Schachzug, um Skeptiker zu überzeugen und Neugierige zu begeistern. Während die Messebesucher durch die Hallen schlendern, dürfen sie sich ganz nebenbei in die neue Gaming-Zukunft katapultieren.

Gespielt wird direkt am Nintendo-Stand – mit einer Auswahl, die selbst erfahrene Gamer staunen lässt. Neben neuen Switch-2-Funktionen steht vor allem eines im Mittelpunkt: Das persönliche Erlebnis mit der Konsole, bevor sie sich dauerhaft ins Wohnzimmer einziehen darf.

Nintendo Switch 2 hautnah – hier wartet das volle Programm

Mit im Gepäck bringt Nintendo nicht nur seine neue Konsole, sondern auch gleich den nächsten großen Wurf: Mario Kart World. Der Titel, auf den Fans elf Jahre gewartet haben, rast mit neuen Strecken, frischen Items und modernisierter Technik direkt auf die Switch 2 – und ist auf der Dokomi spielbar. Der Fahrspaß läuft dabei in 60 Bildern pro Sekunde und erstmals mit erweiterten Online-Funktionen.

Auch die Zelda-Reihe erhält ihren Auftritt: Überarbeitete Versionen von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom glänzen mit flüssiger Darstellung und kürzeren Ladezeiten. Zusätzlich erklärt eine interaktive „Welcome Tour“, was die neue Konsole unter der Haube hat.

Für Partyfreunde wartet Super Mario Party Jamboree mit einem neuen Kameramodus – und auch Titel wie Street Fighter 6, Hogwarts Legacy oder das Indie-Game Split Fiction sorgen für Abwechslung. Retro-Fans dürfen mit F-Zero GX, Soul Calibur 2 und The Wind Waker noch einmal tief in die Vergangenheit eintauchen – jetzt in HD-Qualität.

Einzige Bedingung: Ein Ticket für die Dokomi. Doch wer das investiert, erlebt Nintendos neue Generation so nah und kostenlos wie sonst nirgendwo.