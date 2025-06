Vier Neuzugänge, doch nicht jeder trifft ins Schwarze

Der Juni bringt Nachschub für alle PlayStation-Plus-Abonnenten. Wer ein aktives Essential-Abo besitzt, darf sich ab sofort vier neue Titel sichern – kostenlos, versteht sich. Doch nicht jeder Download ist automatisch ein Volltreffer.

Mit NBA 2K25 startet der Monat sportlich. Der neueste Teil der Basketballreihe glänzt mit gestochen scharfen Animationen und einem hohen Grad an Realismus – besonders auf der PS5 kommt echtes TV-Feeling auf. Hinter den Kulissen fehlt es aber an neuen Impulsen, abseits des Courts bleibt vieles beim Alten.

Ganz anders präsentiert sich Alone in the Dark, das klassische Survival-Horror-Feeling mit moderner Optik kombiniert. Hollywood-Stars wie David Harbour und Jodie Comer verleihen der düsteren Story zusätzliche Tiefe. Trotz atmosphärischem Noir-Look bleibt das Gameplay stellenweise etwas holprig – kein schlechtes Spiel, aber sicher kein Meilenstein.

Wer Lust auf knallbunte Action hat, kommt bei Bomb Rush Cyberfunk auf seine Kosten. Mit coolen Beats, Street-Art-Vibes und jeder Menge Tricks erinnert der Titel an alte Dreamcast-Zeiten – ein klarer Liebesbrief an Jet Set Radio. Für Retro-Fans und Indie-Freunde eine echte Perle, die durch Style und Tempo glänzt.

PS Plus im Juni: Ein Name lässt die Konkurrenz alt aussehen

Den wahren Höhepunkt hebt sich Sony bis zum Schluss auf: Destiny 2: The Final Shape übertrifft alle Erwartungen – nicht als Spiel allein, sondern als filmreifer Höhepunkt einer ganzen Saga. Bungie verabschiedet sich mit einem epischen Knall und serviert die wohl stärkste Erweiterung der Reihe.

Die neue Region ist nicht nur optisch spektakulär, sondern steckt voller Geheimnisse, Feinde und Herausforderungen. Neue Klassen, Spezialmissionen und emotionale Storybeats machen aus dem Add-on ein Erlebnis, das auch Destiny-Müde wieder an den Controller bringt.

Die Entwickler zeigen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn man Gameplay, Inszenierung und Lore perfekt verbindet. The Final Shape fühlt sich weniger wie ein DLC an, sondern wie ein vollwertiges Spiel im Spiel – und das als Teil von PS Plus.