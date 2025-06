Orientierungslos ins Unbekannte

Seit dem 3. Juni 2025 können Spieler auf Steam die Demo von Hell Is Us erleben. Dieses Third-Person-Action-Adventure, entwickelt von Rogue Factor und veröffentlicht von Nacon, verzichtet bewusst auf moderne Navigationshilfen wie Minikarten oder Questmarker. Stattdessen fordert es die Spieler heraus, sich auf ihre Intuition und Beobachtungsgabe zu verlassen, um in der semi-offenen Welt von Hadea voranzukommen.

In der Rolle von Rémi, einem ehemaligen UN-Soldaten, der in ein vom Bürgerkrieg zerrüttetes Land zurückkehrt, um seine Herkunft zu erforschen, begegnen die Spieler einer Welt, die sowohl von menschlichen Konflikten als auch von übernatürlichen Phänomenen geprägt ist. Die sogenannten „Hollow Walkers“, mysteriöse Kreaturen, die an antike Monumente erinnern, stellen eine ständige Bedrohung dar und können nur mit speziell geschmiedeten Nahkampfwaffen bekämpft werden. Ein innovatives Kampfsystem, das auf Präzision und Timing setzt, sowie ein Drohnenbegleiter, der zur Ablenkung von Feinden dient, ergänzen das Spielerlebnis.

Hell Is Us Demo – Mehr als nur ein Vorgeschmack

Die Demo, die bis zum 16. Juni 2025 im Rahmen des Steam Next Fest verfügbar ist, bietet nicht nur einen Einblick in die Spielmechanik, sondern auch in die erzählerische Tiefe von Hell Is Us. Spieler, die sich Zeit nehmen und die Umgebung genau erkunden, können versteckte Hinweise und Geheimnisse entdecken, die auf die komplexe Hintergrundgeschichte und die Weltgestaltung des Spiels hindeuten. Diese Elemente fördern ein immersives Spielerlebnis, das durch die Verwendung der Unreal Engine 5 unterstützt wird, welche realistische Umgebungen und dynamische Effekte ermöglicht.

Ein besonderes Merkmal des Spiels ist das sogenannte „Player-Plattering“-System, das die Spieler dazu ermutigt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und die Welt ohne externe Hilfsmittel zu erkunden. Diese Designentscheidung zielt darauf ab, ein Gefühl der Entdeckung und des persönlichen Fortschritts zu vermitteln, das in modernen Spielen oft verloren geht. Darüber hinaus plant Rogue Factor, die Spielerfahrung durch regelmäßige Updates und zusätzliche Inhalte nach dem offiziellen Release am 4. September 2025 weiter zu vertiefen.

Für diejenigen, die sich nach einem Spiel sehnen, das sowohl herausfordernd als auch belohnend ist und das traditionelle Gameplay-Elemente mit innovativen Ideen kombiniert, bietet Hell Is Us eine vielversprechende Perspektive. Die Demo ist derzeit kostenlos auf Steam verfügbar und bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, einen ersten Eindruck von diesem einzigartigen Abenteuer zu gewinnen.