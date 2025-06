Die Schatten der Vergangenheit lichten sich

Eine Zigarette auf dem Flugfeld, eine Akte unter dem Arm und ein klarer Blick in die Ferne – so beginnt „007 First Light“. IO Interactive, das dänische Studio hinter der gefeierten „Hitman“-Serie, wagt sich an eine ikonische Figur und setzt dabei auf einen mutigen Neuanfang. Im Trailer, der bei Sonys „State of Play“ für Aufsehen sorgt, erleben Spieler einen Bond, der noch kein Agent ist – sondern ein junger, ehrgeiziger Offizier der Royal Navy, geprägt von Widersprüchen und Ehrgeiz.

Die Reise dieses unerfahrenen James Bond führt ins Herz des britischen Geheimdienstes. Bevor er die Lizenz zum Töten erhält, durchläuft er eine harte Ausbildung und erste Missionen, die ihn nicht nur körperlich, sondern auch moralisch fordern. IO Interactive verspricht ein Spiel, das die emotionale Tiefe des Charakters stärker beleuchtet als je zuvor – fernab von Martini-Klischees, aber mit stilistischer Eleganz. Das Gameplay pendelt dabei zwischen lautloser Infiltration und explosiven Actionpassagen – mit Mechaniken, die Fans von „Uncharted“ und „Splinter Cell“ gleichermaßen begeistern dürften.

007 First Light – James Bond wird neu definiert

Der Clou: „007 First Light“ verzichtet vollständig auf die klassischen Filmvorlagen. Stattdessen hat IO Interactive eine originelle Hintergrundgeschichte entworfen, die Bond in einem neuen Licht zeigt – ohne dabei seine DNA zu verlieren. Spieler tauchen ein in eine Agentenwelt voller Intrigen, Entscheidungen und überraschender Wendungen. Altbekannte Figuren wie M, Q und Moneypenny treten auf, jedoch in jüngeren Versionen, die neue Dynamiken versprechen.

Neben London und dem MI6-Hauptquartier führen die Missionen durch eisige Gebirgspässe, subtropische Dschungel und opulente Metropolen. Besonders spannend: Die Entwickler arbeiten laut Studioangaben an dynamischen Umgebungen, in denen Entscheidungen nachhaltige Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf haben. Verfügbar ab 2026 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2, soll „007 First Light“ nicht nur das nächste große Agenten-Abenteuer werden – sondern das Fundament für ein ganzes Spionage-Universum legen. Ein mutiger erster Schritt in eine neue Ära für Bond.