Countdown mit Extras – so zündet Nintendo den Hype

Pünktlich zum Sommerauftakt startet Nintendo den größten Konsolen-Release des Jahres. Am 5. Juni erscheint die Switch 2 weltweit – begleitet von einem beeindruckenden Mix aus Marketing, Events und Vorbestelleraktionen. In Berlin feiern Fans den Launch mit einem Mitternachtsverkauf am Alexanderplatz, während Nintendo gleichzeitig auf der DoKomi-Messe in Düsseldorf mit Spielstationen Präsenz zeigt.

Auch stationäre Händler stellen sich auf Hochbetrieb ein. Shop-in-Shop-Flächen in Elektronikmärkten wie MediaMarkt, Saturn und Expert wechseln optisch zur neuen Generation. Parallel flimmern Kino-Spots seit Mitte Mai über die Leinwände, digitale Plakate und TV-Spots folgten Anfang Juni. Wer beim Berliner Anspiel-Event im April dabei war, durfte schon vorab Hand an die Konsole legen – darunter sogar einige bisher nicht gezeigte Features der Joy-Con-Neuauflage.

Nintendo Switch 2 – Technikschub mit Verfügbarkeitsfrage

Die Switch 2 erscheint in zwei Varianten: Einzeln für 469,99 € oder im Bundle mit dem Launch-Titel Mario Kart World für 509,99 €. Letzteres soll laut Nintendo nur bis Herbst produziert werden – wer sich diese Kombi sichern möchte, sollte also nicht trödeln. Besonders begehrt: Die Erstauflage ist vielerorts bereits vergriffen. Online-Händler listen das Gerät derzeit nur sporadisch, was auf eine deutlich höhere Nachfrage als erwartet hinweist.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist die Unterstützung des PD (Power Delivery) Schnellladeprotokolls. Damit lässt sich die Konsole in nur einer Stunde vollständig aufladen, wobei bereits 30 Minuten Ladezeit für etwa 5 Stunden Spielzeit sorgen. Diese Schnellladefunktion ist besonders praktisch für Spieler, die wenig Zeit haben. Zudem berücksichtigt Nintendo mit der Verwendung umweltfreundlicher Materialien und einer Batterie, die auch nach 1.000 Ladezyklen noch 80 % ihrer Kapazität behält, die Nachhaltigkeit.

Dennoch besteht Hoffnung für Kurzentschlossene: Nintendo verspricht, dass pünktlich zum Launch auch Filialen mit frischer Ware beliefert werden – darunter Händler in Deutschland, Österreich und anderen europäischen Märkten. Insgesamt will der Konzern bis Jahresende 15 Millionen Einheiten verkaufen. Viele Händler rechnen mit langen Warteschlangen und Schnellverkäufen schon am ersten Tag. Wer leer ausgeht, sollte Augen und Ohren offenhalten – Nachlieferungen könnten je nach Region bereits kommende Woche eintreffen.