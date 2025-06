Schatten, Stahl und der Ruf nach mehr – Ubisoft schärft die Klinge

Wer Assassin’s Creed Shadows bislang für zu zahm hielt, könnte jetzt eines Besseren belehrt werden. Ubisoft liefert mit Update 1.0.6 nicht nur technische Verbesserungen, sondern schraubt auch massiv an der Herausforderung. Der brandneue Schwierigkeitsgrad „Albtraum“ richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die ihre Reflexe auf die ultimative Probe stellen wollen. Zwischen taktischem Vorgehen und minimalem Interface entsteht eine fast schon survivalartige Spielerfahrung.

Was konkret auf die Fans zukommt, verrät Ubisoft nur in Andeutungen. Doch in der Szene rechnet man mit radikalen Einschnitten: Eine nahezu ausgeschaltete Benutzeroberfläche, schnellere und cleverere Gegner sowie empfindliche Strafen bei jedem Fehltritt. Damit rückt Shadows ein gutes Stück näher an Hardcore-Rollenspiele heran. Und ganz nebenbei macht der Modus deutlich: In diesem Japan ist kein Platz für Fehler – oder Leichtsinn.

Abseits der gnadenlosen Kämpfe bringt das Update auch frischen Wind in die Handlung. Ubisoft nutzt die Gelegenheit, um neue Story-Elemente zu platzieren – darunter eine komplette Nebenmission mit dem geheimnisvollen Neuzugang Rufino. Der scharfzüngige Revolverheld, bisher nur aus einem Promo-Trailer bekannt, greift nun aktiv ins Spielgeschehen ein. Mit im Gepäck: eine historische Steinschlosspistole, deren Power nicht nur optisch Eindruck macht.

Synchronsprecher Robbie Daymond – bekannt aus dem Fantasy-Phänomen Critical Role – leiht Rufino seine Stimme und bringt damit eine neue Tiefe in die Erzählung. Spieler dürfen sich auf eine Mission freuen, die sich spürbar vom gewohnten Japan-Setting abhebt: mehr westlich inspiriert, rauer und taktisch fordernder. Ubisoft nutzt solche Figuren geschickt, um auch kulturelle Kontraste einzubinden – ein Element, das bereits in früheren Serienteilen für Spannung sorgte.

Ein Detail am Rande: Die Veröffentlichung weiterer kostenloser Mini-Updates steht laut Entwicklern bereits bevor. Ubisoft verfolgt offenbar eine klare Live-Service-Strategie, bei der regelmäßiger Content-Nachschub den Wiederspielwert hochhält. Wer also dachte, der Zenit sei erreicht, irrt – Shadows zieht jetzt erst richtig an.