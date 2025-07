Wenn Eleganz zur Bedrohung wird

Die düsteren Herrscher von Nightreign haben Nachschub bekommen – allerdings keinen, über den sich alle freuen. Mit der sogenannten Immerdunkel-Version der Intelligenten Plage steht nun ein Gegner bevor, der bereits in seiner Basisform bei vielen für Schweißausbrüche sorgte. Doch jetzt wird es richtig ernst.

Was den Kampf so besonders macht, ist die Dynamik des Bossduos: ein Käfer am Boden, zäh wie Granit, und eine schwebende Motte, die unablässig Zauber verschießt – beide sind nur schwer zu treffen, noch schwerer zu besiegen. Sobald sie sich in Phase zwei vereinen, entwickelt sich der Kampf zu einem wahren Kugelhagel aus Magie, Licht und Chaos. Wer Nahkampf bevorzugt, hat bei der flinken Motte ohnehin kaum eine Chance.

In Foren und auf Reddit stapeln sich inzwischen die Kommentare enttäuschter Fans. Während manche den Humor nicht verlieren und von „magischem Durchfall“ sprechen, der ihnen entgegenfliegt, geben andere offen zu, diesen Boss nie ein zweites Mal bekämpfen zu wollen. Die Community ist gespalten – doch eines ist klar: Der Frustfaktor ist enorm.

Trotzdem bleibt FromSoftware hart. Balance-Anpassungen? Fehlanzeige. Im Gegenteil: Die Entwickler lassen durchblicken, dass man genau diese Grenze testen wolle. Und mit Blick auf vergangene Updates ist zu erwarten, dass sich der Boss in seiner aktuellen Form kaum entschärfen wird.

Nightreign Update Boss bringt Eskalation pur

Ab dem 3. Juli, punkt 3 Uhr morgens, ist es so weit: Die Immerdunkel-Version von Gnoster erscheint – als offizielles Highlight des nächsten Nightreign-Updates. Damit zieht der Titel endgültig die Schraube für PvE-Fans an. Wer den Kampf gewinnen will, muss Ausrüstung, Timing und Bewegung perfekt aufeinander abstimmen.

Interessant: Im Gegensatz zu vielen vorherigen Bossen zwingt Gnoster nicht nur zum Umdenken, sondern auch zu Zusammenarbeit. Gerade im Koop-Modus zeigt sich, wie sehr Erfolg hier von klar verteilten Rollen abhängt – etwa einem Tank, der den Käfer bindet, während Fernkämpfer die Motte ins Visier nehmen.

Mit dem neuen Update seht Ihr ab sofort in jedem Waffenmenü klar, welchem Typ eine Waffe zugeordnet ist. Außerdem wurden Bugs im Matchmaking behoben – ebenso wie ein Fehler bei der Multiplayer-Geste „Es regnet!“, die nun wieder korrekt funktioniert.

Alle weiteren Änderungen finden sich wie gewohnt in den offiziellen Patch Notes.