Der Herbst steht in Japan traditionell im Zeichen des Gamings – und 2025 setzt die Tokyo Game Show neue Maßstäbe. Was einst als nationale Branchenschau begann, ist inzwischen ein weltweites Festival für die Spieleindustrie. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit einem Rekordaufgebot: 772 Aussteller aus allen Teilen der Welt werden ihre Neuheiten im Makuhari Messezentrum präsentieren. Eine Zahl, die selbst Branchenveteranen staunen lässt.

Von Chiba in die Welt: Warum die TGS 2025 größer wird als je zuvor

Die Location liegt etwas außerhalb von Tokyo, in Chiba – und gehört mittlerweile zu den bekanntesten Messeorten der Gaming-Szene weltweit. Von den 772 Ausstellern stammen 299 aus dem Ausland. Das zeigt deutlich: Die TGS hat sich längst zur globalen Bühne entwickelt, auf der nicht nur japanische Studios glänzen, sondern auch Entwickler aus Europa, Nordamerika und Südkorea um Aufmerksamkeit buhlen.

Bunt, laut und kreativ: Der offizielle Trailer zur Messe mixt pixelige Grafik mit pulsierendem 8-Bit-Sound – eine Hommage an Retro-Gaming, die Lust auf mehr macht. Auch das Publikum wächst mit: Schon 2024 überstieg die Besucherzahl die Viertelmillion. Und in diesem Jahr dürfte die 300.000er-Marke erstmals wackeln, wenn der Gaming-Herbst in Chiba seinen Höhepunkt erreicht.

Alle Augen auf Tokyo: Diese Publisher und Premieren bestimmen die Show

Jetzt wird’s spannend: Wer wissen will, wohin sich Gaming in den nächsten Jahren entwickelt, bekommt auf der TGS 2025 klare Hinweise. Große Namen wie Sony, Square Enix, Capcom, SEGA, Bandai Namco, Ubisoft, Konami und EA bringen nicht nur ihre Flaggschiff-Marken mit, sondern arbeiten auch an überraschenden neuen Projekten, die teils erstmals öffentlich gezeigt werden. Erwartet werden unter anderem Neuigkeiten zu Final Fantasy XVII, dem neuen Monster Hunter und einem bislang geheimen Koop-Spiel von FromSoftware.

Interessant: Auch der Indie-Bereich wächst weiter. In mehreren Hallen zeigen kleinere Studios ihre Konzepte. Darunter sind erstmals auch eine Bühne für studentische Game-Design-Projekte aus Japan, den USA und Deutschland. Hier entstehen oft die spannendsten Ideen abseits des Mainstreams.

Besonders gefragt sind laut Veranstaltern die Business-Areas, die dieses Jahr deutlich vergrößert wurden. Sie richten sich gezielt an Publisher, Entwickler und Tech-Firmen. Ein Hinweis darauf, dass die TGS zunehmend auch als Networking-Hub zwischen Ost und West fungiert. Wer 2025 Gaming auf Welt-Niveau erleben will, findet in Chiba die passende Bühne.