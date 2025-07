Auf dem Papier nur Bundles – aber dahinter steckt mehr

Es beginnt mit Gold, endet in Tinte und dazwischen liegt eine klar kalkulierte Strategie: Sony hat pünktlich vor dem Release von Ghost of Yōtei zwei neue PS5-Bundles vorgestellt, die weit mehr als hübsche Sammlerstücke sind. In zwei auffällig unterschiedlichen Designs – „Gold“ und „Black“ – will man nicht nur Fans des kommenden Action-Adventures abholen, sondern gleichzeitig ein Zeichen setzen, wie Konsolendesign heute als Markenerlebnis inszeniert werden kann.

Die Gold-Edition orientiert sich an Kintsugi, der japanischen Kunst, Zerbrochenes sichtbar mit Gold zu reparieren. Diese Idee spiegelt nicht nur die Story der Protagonistin Atsu, sondern findet sich auch auf der Konsole, dem Controller und in der digitalen Bonusausstattung wider. Die goldene Gehäusehülle wird dabek separat auch für PS5 Slim und PS5 Pro verkauft. Ein leiser, aber klarer Hinweis, dass Sony die Pro-Version künftig als optisch modulare Plattform ausbauen könnte.

Ghost of Yōtei Limited Edition Design als Test für den Direktvertrieb?

Während die Gold-Version weltweit erhältlich sein wird, geht Sony beim Black-Bundle einen anderen Weg. Inspiriert von traditioneller Sumi-e-Tuschemalerei bleibt es exklusiv dem hauseigenen PlayStation-Direct-Store vorbehalten. Die Botschaft: Wer besondere Designs will, muss direkt bei Sony kaufen – ein Feldtest für mehr Marge und direkte Kundenbindung?

Das Design spielt mit starker Schwarzweiß-Ästhetik und will die raue, ursprüngliche Atmosphäre des Spielschauplatzes Ezo einfangen. Ein künstlerisches Echo auf das historische Hokkaido. Beide Bundles tragen zudem ein eingraviertes „Maker’s Seal“ mit PlayStation-Symbolen, ein Detail, das auch auf separaten DualSense-Controllern und Gehäusen auftaucht.

Bemerkenswert: Entwickler Sucker Punch war offenbar direkt in den Designprozess eingebunden – inklusive Ingame-Symbolik und handgezeichneter Kartenreferenzen auf der Hardware. Die Ghost of Yōtei Limited Editions sind also keine reinen Marketingprodukte, sondern durchdachte Sammlerstücke mit strategischem Unterbau.