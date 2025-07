Langsam kehrt Ordnung ein im Reich des Chaos – aber nicht so, wie es sich Fans vorgestellt haben. Eigentlich sollte das „Tides of Torment“-DLC für Total War: Warhammer 3 noch diesen Sommer erscheinen. Stattdessen gibt’s jetzt: Stille. Zumindest vor dem Sturm.

Creative Assembly hat die geplante Erweiterung offiziell verschoben. Kein neuer Termin, keine Vorschau – nur die knappe Erklärung, dass das DLC den hauseigenen Qualitätsansprüchen aktuell nicht genügt. In internen Tests, so das Team, habe man sich gefragt, ob „Tides of Torment“ das Niveau früherer Releases hält. Die Antwort: „Kurz gesagt, nein.“

Dabei war die Vorfreude groß: Im Frühling hatte das Studio bereits erste Inhalte geteasert. Neben der schlangenartigen Dämonin Dechala (Slaanesh) sollte auch Sayl the Faithless als Hexer der Norsca-Fraktion auftreten. Zwei völlig neue Fraktionen, zwei frische Spielweisen – und ein Hauch Fan-Service für Chaos-Veteranen. Doch daraus wird erstmal nichts.

Total War: Warhammer 3 – DLC-Verschiebung trifft Tides of Torment

Der neue Zeitplan ist vage: Erst im Herbst – frühestens ab Oktober – rechnet Creative Assembly mit einem Release. Stattdessen wolle man bis dahin weitere Kernsysteme überarbeiten. Bereits im Juli werden Verbesserungen an Belagerungen getestet, im August folgen überfällige Anpassungen für Gruftkönige und Echsenmenschen. Auch die Orks bekommen ein Skill-Update.

Erst im September soll das Studio dann wieder vollen Fokus aufs große Update 7.0 samt Tides of Torment legen. Ein kleiner Trost: Im Hintergrund arbeitet das Team offenbar intensiv an Balancing, Performance und Spieltiefe – also an Dingen, die oft untergehen, wenn nur neuer Content zählt.

Und wer es vergessen hat: Die Slasher-Ankündigung im Titel ist kein Zufall. Denn wie in einem guten Horrorfilm trifft Tides of Torment nicht dann ein, wenn man es erwartet. Sondern dann, wenn niemand mehr damit rechnet – mit einem Haken, der tiefer sitzt als je zuvor.