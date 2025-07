Wenn sich Nightreign plötzlich ganz anders anfühlt

Elden Ring: Nightreign verlangt Spielern ohnehin schon einiges ab – doch mit der neuen Mod von thefifthmatt wird das Chaos perfektioniert. Der Randomizer greift tief in die Spielstruktur ein und sorgt dafür, dass sich Kartenlayouts, Gegnerkombinationen und sogar Bossplatzierungen von Grund auf ändern. Es ist ein Schritt weg von starren Mustern hin zu einem Erlebnis, das bei jedem Run komplett neu überraschen kann.

Was bisher nur aus Challenge-Mods in Dark Souls oder Breath of the Wild bekannt war, hält jetzt also auch in der düsteren Erweiterung von Elden Ring Einzug. Die Mod funktioniert über die Mod Engine 3 und lässt sich direkt bei Nexus Mods installieren. Einsteiger können aus verschiedenen Zufallsgraden wählen. Vom fast klassischen Layout bis hin zum „extra Random“-Modus, der selbst Veteranen an ihre Grenzen bringt.

Mehr Zufall, mehr Möglichkeiten – und noch lange nicht das Ende

Interessant ist: Die Mod befindet sich erst in der Anfangsphase. Die aktuelle Version dient laut Entwickler als Fundament für künftige Features. Etwa das gezielte Durchmischen von Feindtypen oder das freie Anpassen von Boss-Häufigkeiten. Schon jetzt lässt sich etwa einstellen, ob doppelte Night Bosses häufiger auftauchen oder ob geänderte Runen-Mechaniken aus Patch 1.01 wieder rückgängig gemacht werden.

Zusätzlicher Clou: Die Mod bietet erstmals die Möglichkeit, sogenannte Erdverschiebungen gezielt zu verstärken – ein bislang unterschätztes Spielelement, das unter bestimmten Umständen Maps dynamisch verändert. Damit eröffnen sich für Speedrunner und Hardcore-Fans ganz neue Strategien. Wer also dachte, er hätte Nightreign bereits gemeistert, dürfte mit dieser Mod seine Meinung schnell ändern.