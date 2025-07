Nach dem weltweiten Erfolg von God of War Ragnarök wurde es verdächtig still rund um Sony Santa Monica. Während andere PlayStation-Schwergewichte wie Sucker Punch, Naughty Dog oder Insomniac ihre nächsten Titel bereits präsentierten, herrschte bei dem Kalifornischen Studio fast Funkstille. Ein Zustand, der angesichts des Kultstatus von Kratos und seinem Sohn Atreus nur noch mehr Fragen aufwarf.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wenn plötzlich alles ganz leise wird

Jetzt hat ausgerechnet Brancheninsider Jason Schreier für erste neue Informationen gesorgt – und zwar ganz beiläufig in einem Gaming-Forum. Ohne große Ankündigung sprach er über das nächste große Projekt von Game Director Cory Barlog und erwähnte, dass es „gut vorankomme“ und „das nächste große Ding“ des Studios sei. Für viele Fans ein kleiner Satz mit großer Wirkung.

Die Spekulationen gingen sofort los. Könnte es sich um eine völlig neue Marke handeln? Oder doch ein bislang unbekannter Ableger im God of War-Universum? Schreier trat allerdings auf die Bremse: Nein, es sei keine neue IP. Aber – und hier wird es spannend – es könnte sich so anfühlen. Genau diese Aussage sorgt nun für hitzige Diskussionen.

Was steckt dahinter, wenn sich Bekanntes plötzlich neu anfühlt? Ein Perspektivwechsel? Ein Sprung in Raum oder Zeit? Sony Santa Monica hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie nicht an alten Mustern kleben – sondern bereit sind, mutige Schritte zu gehen. Das nächste Kapitel ist offenbar kein simples Sequel.

God of War, neue Wege und ein Spiel, das keiner erwartet

Der Knackpunkt liegt in Schreiers Formulierung: Keine neue Marke, aber dennoch ein völlig frisches Spielerlebnis. Dahinter steckt womöglich ein radikaler Richtungswechsel innerhalb der God of War-Reihe. In Fan-Kreisen gilt Atreus als heißester Kandidat für eine eigene Hauptrolle – und tatsächlich wäre ein Spin-off mit ihm erzählerisch wie strategisch naheliegend.

"Loki will go. Atreus… Atreus remains."#GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/4m6XVAm8KN — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) July 15, 2025

Auch stilistisch könnte das Studio neue Wege einschlagen. Denkbar wäre etwa eine Mischung aus klassischem Abenteuer und experimenteller Erzählform – vielleicht mit offenen Arealen, Dialogoptionen oder gar Rollenspiel-Elementen. Santa Monica wäre nicht das erste Studio, das innerhalb eines bestehenden Franchises mit neuen Genre-Elementen spielt.

Eine andere Theorie: Das Studio arbeitet an der Wiederbelebung einer fast vergessenen PlayStation-Marke – unter dem kreativen Dach von Barlog. Der Verzicht auf eine ganz neue IP könnte bedeuten, dass man etwas Bestehendes grundlegend neu denkt, etwa in Ton, Stil oder Mechanik.

Egal, wohin die Reise geht: Sony Santa Monica hat offenbar Großes vor. Und alles deutet darauf hin, dass wir es diesmal mit einem Spiel zu tun bekommen, das Erwartungen unterläuft – um sie am Ende vielleicht zu übertreffen.