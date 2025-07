Ein Hit – aber (noch) kein Nachfolger in Sicht

„Helldivers 2“ hat sich für das schwedische Studio Arrowhead zu einem echten Überraschungserfolg entwickelt. Die Mischung aus Koop-Action, Chaos und Community-Ereignissen brachte dem Titel eine feste Fanbasis – doch wer bereits auf einen dritten Teil spekuliert, dürfte enttäuscht werden. Laut Arrowhead-CEO Shams Jorjani ist ein „Helldivers 3“ aktuell kein Thema. In einem Gespräch mit Fans erklärte er deutlich, dass sich das Team auf die Gegenwart konzentriert und ein dritter Teil „hoffentlich noch viele Jahre entfernt“ sei.

Auch der kreative Kopf hinter dem Spiel, Johan Pilestedt, hatte bereits Ende 2024 ähnliche Töne angeschlagen. Damals deutete er an, man wolle „Helldivers 2“ eher weiterentwickeln als direkt einen neuen Titel erschaffen. Das klingt ganz danach, als wolle Arrowhead dem aktuellen Spiel nach dem Live-Service-Prinzip langfristig neue Inhalte und Ideen einpflanzen – vielleicht so lange, bis es sich wie ein dritter Teil anfühlt, ohne dass je ein neues Spiel erscheinen muss.

Was plant Arrowhead jetzt mit dem Erfolgsspiel?

Während also ein dritter Teil noch in weiter Ferne liegt, bastelt das Studio fleißig an neuen Inhalten für „Helldivers 2“. Zwar liegt das letzte große Update schon eine Weile zurück, aber die Entwickler versichern, dass sie „am Kochen“ seien – konkrete Infos zu kommenden Features gibt es allerdings noch nicht. Auch Gerüchte über tiefgreifende Umbauten oder Gameplay-Revolutionen bleiben bislang unbestätigt.

Ein Thema, das viele Spieler dennoch beschäftigt, ist das mögliche Ende des Supports. Doch Arrowhead winkt ab: Man denke gar nicht daran, den Titel aufzugeben. Vielmehr betont die Community-Managerin Katherine Baskin, dass „Helldivers 2“ so lange weiterlaufen könne, wie die Spielerschaft aktiv bleibe. Die Zukunft des Spiels liegt also direkt in den Händen der Community – und solange die mitmacht, dürfte das letzte Kapitel von „Helldivers 2“ noch lange nicht geschrieben sein.