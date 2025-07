Rückzug aus dem Wohnzimmer

Über ein Jahrzehnt lang galt die Xbox als vielseitige Entertainment-Zentrale. Sie bot nicht nur Games, sondern auch Filme und Serien zum Kauf – eine All-in-One-Lösung fürs Wohnzimmer. Microsoft investierte in diesen Ansatz, als Streaming-Plattformen noch in den Kinderschuhen steckten. Doch während sich Netflix, Disney+ und Co. weiterentwickelten, schwand das Interesse der Xbox-Nutzer am hauseigenen Filmangebot spürbar.

Wer in den letzten Wochen durch den Xbox Store stöberte, dem fiel eine kuriose Sammlung auf: Unter den empfohlenen Titeln fanden sich vermehrt Weltuntergangsszenarien – darunter „The End of Days“, „This Is the End“ oder auch „Avengers: Endgame“. Rückblickend wirkt diese Zusammenstellung wie ein stiller Abschiedsgruß an einen auslaufenden Dienst.

Microsoft hat diese Entwicklung nun offiziell gemacht: Der Verkauf neuer Film- und Serieninhalte über Xbox wird mit sofortiger Wirkung eingestellt. Eine kurze Mitteilung in den aktuellen Xbox-FAQs bestätigt das Ende – nüchtern und ohne großen Wirbel.

Xbox stellt Verkauf von Filmen und Serien ein

Für viele Nutzer kam die Nachricht überraschend – zumal Microsoft lange daran gearbeitet hatte, Xbox als universelle Medienplattform zu etablieren. Doch das Nutzungsverhalten hat sich verändert. Gaming steht wieder klar im Fokus, während Streaming längst von spezialisierten Anbietern übernommen wurde.

Was bedeutet das für bereits gekaufte Inhalte? Laut Microsoft bleiben alle bisherigen Film- und Serienkäufe weiterhin verfügbar – sie lassen sich wie gewohnt über die Konsole oder den PC abrufen. Auch die Plattform MoviesAnywhere wird weiterhin unterstützt, jedoch ausschließlich in den USA.

Ob dieser Schritt der erste Hinweis auf weitere Umstrukturierungen innerhalb des Xbox-Ökosystems ist, bleibt abzuwarten. Klar ist: Microsoft räumt auf – und konzentriert sich stärker auf das, was die Marke groß gemacht hat: Spiele. Ein leiser, aber bedeutsamer Abschied vom einstigen Traum, die Xbox zum Multimedia-Hub zu machen.